To koniec! Odchodzę! - teleMIX odc. 7

W nowym teleMIX-ie dowiecie się nie tylko, co ważnego wydarzyło się w minionym tygodniu, ale także jakie ważne zmiany dla Was szykujemy.

No dobra - nie do końca. Nie odchodzę całkowicie z TELEPOLIS, ale i tak będziecie mnie oglądać znacznie rzadziej. Wszystko dlatego, że teleMIX doczekał się nowego prowadzącego. Po kilku odcinkach z moim udziałem program przechodzi pod opiekę naszego nowego kolegi, Bartka Grzankowskiego. Mam nadzieję, że przywitacie go ciepło 😉

teleMIX, czyli program, który prowadzą same ciacha

A czego dowiecie się z dzisiejszego odcinka? Wielu fascynujących rzeczy! Chociażby tego, co Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji myśli o wolności słowa w Internecie, który z legendarnych producentów smartfonów postanowił przypomnieć, że jeszcze żyje oraz w jakim niecodziennym miejscu staną nowe maszty telekomunikacyjne.

Zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania! No i dajcie znać co myślicie o nowym, lepszym teleMIX-ie z Bartkiem na czele.

