Telefonia + kotakty = sukces! Rusza wyczekiwana nowość NFON dla MŚP

Twierdzenie, że NFON dostarcza komunikację głosową dla biznesu, robi się nieaktualne. Austriacki dostawca telefonii w chmurze uruchomił Contact Center Hub. To Centrum kontaktów, zintegrowane z platformą komunikacyjną Cloudya.

NFON Contact Center Hub to zaawansowane centrum kontaktów, kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Projekt powstał na bazie technologii strategicznego partnera NFON, firmy Daktela o czesko-amerykańskim rodowodzie.

Cała historia w jednym miejscu

NFON Contact Center Hub łączy wszystkie popularne kanały komunikacji w jednym miejscu. To oznacza koniec poszukiwania osobno historii rozmów głosowych i wideo, e-maili i wiadomości tekstowych w komunikatorach. Wszystkie informacje są zapisywane w chmurze i są dostępne z dowolnego miejsca w obrębie jednej zintegrowanej platformy. Użytkownicy mają stały wgląd w aktualną historię kontaktów z klientem, a to przekłada się na oszczędność czasu po obu stronach i znaczną poprawę obsługi.

Z drugiej strony NFON Contact Center Hub umożliwia utrzymywanie stałego kontaktu z klientem i monitorowanie przeprowadzonych działań. Obsługa połączeń przychodzących, kampanii wychodzących i pełna historii komunikacji podlega stałemu monitorowaniu. Oczywiście zasady monitorowaniai raportowania mogą być indywidualnie konfigurowane. Według Stefana Walcza wiceprezesa ds. produktów w NFON AG to już prawdziwe doświadczenie omnichannelowe. Dzięki otwartemu interfejsowi REST API (Representational State Transfer – Application Programming Interface) gotowym do integracji z wieloma popularnymi systemami, narzędziu ticketowemu do wewnętrznego śledzenia zadań oraz zaawansowanym chatbotom i voicebotom na żywo, firmy mogą prowadzić efektywny CRM i optymalizować rozwój biznesu.

NFON CC Hub jest już dostępny. To narzędzie pod wieloma względami przełomowe, a przy tym łatwe w użyciu. Dyrekcja NFON przewiduje, że będzie, kluczowe w budowaniu pozytywnego doświadczenia klienta. Funkcje systemu CRM można dostosować do grup docelowych i skalować wraz z rozwojem firmy. Produkt jest oczywisćie wspierany przez ekspertów w lokalnych językach na poszczególnych rynkach.

