Szef HoloLens zrezygnował ze stanowiska. W tle poważne zarzuty

Redakcja portalu Business Insider poinformowała o tym, że ze swojego stanowiska zrezygnował Alex Kipman, szef projektu HoloLens. To on dotychczas był główną figurą odpowiadającą za rozwój okularów rozszerzonej rzeczywistości Microsoftu. Wcześniej pracował również przy projekcie kontrolera ruchu Kinect. Jako jeden z powodów decyzji Kipmana podaje się oskarżenia o stosowanie słownych i seksualnych nadużyć.

Alex Kipman miał zostać oskarżony o nieodpowiednie zachowanie przez 25 różnych pracowników firmy. Zostały podane przykłady niechcianego dotyku, a raz ponoć oglądał nieodpowiedni film w biurze przy pracownikach. Co więcej, tego typu sytuacje zdarzały się na tyle często, że trzech pracowników firmy w rozmowie z Insiderem wyznało, że dostali polecenie z góry, by nie zostawiać kobiet samych w pomieszczeniu z Kipmanem.

