Langer wkrótce w SkyShowtime. To serial na podstawie Remigiusza Mroza

W sieci dostępny jest już oficjalny zwiastun najnowszej produkcji oryginalnej SkyShowtime – serialu Langer. Premiera zaplanowana jest na 22 maja . Tego dnia zadebiutują pierwsze dwa odcinki serialu , a kolejne dodawane będą do serwisu co tydzień.

Langer to sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli Piotra Langera – młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą , którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on seryjnym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży...?