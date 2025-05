Czeka nas rewolucja na rynku PC. Znika wreszcie troll patentowy

Większość zapalonych entuzjastów komputerowych kojarzy firmę Asetek . To właśnie ich rozwiązania dominują w gotowych zestawach chłodzenia cieczą. Jednak bynajmniej nie z powodu bycia najlepszym , a z konieczności - Duńczycy to tzw. trolle patentowe . Zastrzegli oni projekt bloku wodnego na procesor z wbudowaną pompką i aktywnie pozywali inne firmy.

Asetek może się całkowicie wycofać z rynku konsumenckiego

Na szczęście dzisiaj, 6 maja 2025 roku, dobiegła końca dwudziestoletnia ochrona patentowa (PCT/DK2005/000310, US 8240362B2), która wymagała uiszczania opłaty do Aseteka, używania (odpłatnie) ich rozwiązań czy kombinowania. Otwiera to drzwi producentom sprzętu do swobodnego eksperymentowania z nowymi konfiguracjami układów chłodzenia.