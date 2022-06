ZTE Axon 40 Ultra wkracza do Europy. Ma podekranowy aparat i flagową specyfikację

W półtora miesiąca po premierze w Chinach na światowe rynki wchodzi flagowy smartfon ZTE Axon 40 Ultra. Urządzenie kusi dużym ekranem z ukrytym pod szkłem aparatem i potężną mocą.

ZTE Axon 40 Ultra miał swoją premierę w pierwszej połowie maja w Chinach. Od 21 czerwca będzie natomiast dostępny na światowych rynkach, w tym także w Europie. Za ile? Ceny nie należą do najniższych – na naszym kontynencie za urządzenie w wersji 8 + 128 GB trzeba zapłacić 829 euro, czyli 3800 zł. Lepiej wyposażony model 12 + 256 GB kosztuje natomiast 949 euro (4350 zł).

Już dzisiaj rusza jednak przedsprzedaż, podczas której nabywcy mogą dostać kupon zniżkowy w wysokości 50 euro (230 zł). Dystrybucja prowadzona jest przez stronę https://ztedevices.com/pl-pl, z dostawy mogą bez problemu skorzystać także klienci w Polsce.

ZTE Axon 40 Ultra – co w nim ciekawego?

W ZTE Axon 40 Ultra producent zastosował najnowszą, trzecią generację podekranowego aparatu selfie, dzięki któremu w wyświetlaczu nie ma wycięć. Technologia ta doczekała się w tym roku kolejnych usprawnień. Producent zastosował nowy, specjalny chip UDC Pro do sterowania wyświetlaczem, który odpowiada za przełączanie obszaru, gdzie umieszczony jest aparat. ZTE wprowadziło też nowy układ subpikseli ekranu oraz zoptymalizowane algorytmy przełączania trybów pracy wyświetlacza.

Ekran w ZTE Axon 40 Ultra to 10-bitowa matryca AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ 1116 x 2480, odświeżaniu obrazu 120 Hz oraz czułości dotyku 360 Hz. Wyświetlacz zapewnia 100% pokrycia przestrzeni DCI-P3 i oferuje jasność sięgającą 1500 nitów.

Aparat do selfie, ukryty pod ekranem,ma 16 Mpix. Natomiast główną sekcję foto tworzą trzy aparaty o rozdzielczości 64 Mpix. Poza podstawowym (IMX787, przysłona f/1,6) z ogniskową 35 mm jest to aparat szerokokątny (f/2,35) pozwalający również na robienie zdjęć makro 4 cm oraz aparat z teleobiektywem peryskopowym (IMX787, f/3,5, zoom optyczny 5,7x, 91 mm). Pracę aparatów wspiera stabilizacja OIS i EIS, a także wielopikselowe nastawienie ostrości. Smartfon pozwala na nagrywanie wideo 8K za pomocą wszystkich trzech aparatów.

Sercem ZTE Axon 40 Ultra jest układ Snapdragon 8 Gen 1. Maksymalna wielkość RAM LPDDR5 to 16 GB, pamięci UFS 3.1 jest nawet do 1 TB, jednak taka najbogatsza wersja nie jest oferowana poza Chinami – czyli dla nas do wyboru są wspominane warianty 8 + 128 GB i 12 + 256 GB.

Smartfon wyposażony jest także w głośniki stereo z dźwiękiem DTS:X Ultra, zabrakło jednak wyjścia audio 3,5 mm. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W, czyli nieco słabszym niż oferuje wersja chińska (80 W).

Całością dyryguje system MyOS 12 bazujący na Androidzie 12.

