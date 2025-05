Fiskus prześwietli Polakom zakupy. Koniec z kombinowaniem

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że od 2026 roku praktycznie wszystkie firmy w Polsce będą musiały korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ma to na celu między innymi kolejne uszczelnienie systemu podatkowego. Jednocześnie oznacza to, że fiskus będzie jeszcze więcej wiedział o przedsiębiorcach.

Obowiązkowy KSeF

Wdrożenie obowiązkowego systemu KSeF zostało podzielone na etapy. Najpierw, od 1 lutego 2026 roku, obowiązek używania go będzie dotyczył firm, który wartość sprzedaży przekroczyła w 2025 roku 200 mln zł. Z kolei od 1 kwietnia korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

Wyjątek stanowią małe firmy o miesięcznej sprzedaży do 10 tys. zł, które z KSeF zaczną korzystać od 1 stycznia 2027 roku.

Oznacza to, że Urząd Skarbowy będzie miał jeszcze więcej informacji na temat przedsiębiorców. Już teraz fiskus wie dużo, ale nie wszystko. Nie wie np. jakie wydatki zostały odliczone od VAT. Oczywiście może to sprawdzić, ale wymaga to wystosowania oficjalnej prośby. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF oznacza, że takie dane skarbówka dostanie automatycznie.