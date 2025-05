Inea wzbogaca ofertę streamingową. Na widzów czeka Canal+ z hitami sportu i kina

Raj dla fanów sportu i kina na wyciągnięcie ręki

Szczególnie zadowoleni powinni być fani sportu. Nowa usługa w Inei to przepustka do najważniejszych wydarzeń sportowych. Na żywo można śledzić rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA, polskiej Ekstraklasy, koszykarskiej NBA, tenisowej WTA 1000, żużlowej PGE Ekstraligi czy gal KSW. Co więcej, Inea zapowiada, że od przyszłego sezonu do oferty dołączy również angielska Premier League. Elastyczność usługi pozwala kibicować ulubionym drużynom i zawodnikom nie tylko w domowym zaciszu, ale również podczas wakacyjnych wyjazdów – wystarczy laptop lub smartfon.

Jednak oferta Canal+ online to nie tylko emocje sportowe. Serwis kusi również bogatą i stale powiększającą się biblioteką filmów i seriali. Widzowie znajdą tu zarówno polskie produkcje, jak głośna adaptacja „Chłopów” czy popularny serial „Belfer”, kultowe klasyki pokroju „Chłopaki nie płaczą”, a nawet propozycje dla fanów japońskiej animacji, takie jak „Jujutsu Kaisen” czy „SpyxFamily”.

Dostępność i elastyczność dla wszystkich

Co ważne, możliwość wykupienia dostępu do streamingu Canal+ mają zarówno nowi, jak i obecni abonenci sieci Inea. Usługa została zaprojektowana z myślą o nowoczesnym widzu – pozwala na oglądanie treści na dwóch ekranach jednocześnie, a jej działanie obejmuje cały obszar Unii Europejskiej, co jest świetną wiadomością przed sezonem wakacyjnym.