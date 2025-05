NVIDIA zdradza cenę i datę premiery GeForce RTX 5060

Najnowsza generacja kart graficznych od NVIDII debiutowała na początku stycznia, podczas targów CES 2025 w Las Vegas (USA). Od tamtej pory do sprzedaży trafiło pięć modeli - GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070 oraz RTX 5060 Ti . Pozwoliło to na dominację w wysokim i średnim segmencie cenowym. Nie ma jednak co się oszukiwać, większość konsumentów wybiera tańsze układy, a ten dopiero jest w drodze.

Sugerowana cena w Polsce to 1419 złotych

NVIDIA GeForce RTX 5060 ma korzystać z układu GB206-250, który wyposażono w 3840 rdzenie CUDA z taktowaniem do 2497 MHz. Dopełni to 8 GB pamięci VRAM GDDR7 28 Gbps na 128-bitowej szynie danych, a więc nowsze i szybsze rozwiązanie niż w serii AMD Radeon RX 9000. Deklarowany pobór mocy ma nie przekraczać 145 W .

Z ostatecznymi ocenami warto się wstrzymać do niezależnych testów. Kluczowa będzie nie tylko wydajność w grach (chociaż należy pamiętać, że to propozycja do zabawy w Full HD), ale również dostępność w sklepach i realne ceny. Dwa ostatnie punkty to coś, z czym Czerwoni i Zieloni nie radzą sobie ostatnimi czasy w pierwszych tygodniach od premiery.