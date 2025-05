Netflix zapowiada finałowy sezon kultowego serialu. Jest już zwiastun

Zwiastun trzeciego sezonu "Squid Game" już w sieci

Netflix właśnie wypuścił do sieci zwiastun finałowego sezonu "Squid Game". Ledwo co mieliśmy do czynienia z premierą drugiego sezonu, który został wypuszczony pod koniec ubiegłego roku, w okolicach świąt Bożego Narodzenia. I chociaż sezon ten skończył się niezłym cliffchangerem, to wyraźnie zasugerował, że rebelia nie zakończy gry od razu.