Netflix z wielką premierą. Reżyser odpowiada i nie owija w bawełnę

Hitowy serial powraca z drugim sezonem już w tym miesiącu. I to chyba największa oraz jednocześnie najbardziej wyczekiwana premiera grudnia na platformie Netflix. W przygotowaniu jest już sezon trzeci.

W sam raz na świąteczny relaks, Neflix wypuści drugi sezon "Squid Game". Przebojowy serial czasów pandemii zdobył liczne nagrody i uznanie. Doceniony został przede wszystkim aktor Lee Jung-jae oraz reżyser Hwang Dong-hyuk. Pierwszy sezon został zainspirowany koreańskim kryzysem finansowym, a ciągłe niepokoje społeczno-ekonomiczne jakie nastąpiły po globalnej pandemii, posłużyły jako podstawa kolejnych sezonów (drugiego i trzeciego).

Czy mamy siłę woli i siłę, aby spróbować uczynić świat lepszym miejscem? Czy ludzkość ma to, czego potrzeba, aby zmienić bieg świata i czy możemy naprawdę porzucić naszą chciwość, pragnienia, aby wspólnie stworzyć lepszy świat? To były niektóre z pytań, jakie chciałem zadać w serialu. (...) Jedną rzeczą, którą miałem na myśli był obecny świat i to, jak nas wszystkich dzieli, tworzy różne strony, które stają się wrogie.