Ten serial skupił na sobie uwagę całego świata. Oto zwiastun 2 sezonu

Już za dwa miesiące Netflix wypuści na platformę 2 sezon, cieszącego się popularnością, serialu "Squid Game". To prawdziwy hit, o którym było bardzo głośno przez długie miesiące. Czy sezon drugi powtórzy sukces pierwszego? Nowy zwiastun zdradza kilka szczegółów.

Są seriale mniej lub bardziej wyczekiwane. Squid Game zalicza się zdecydowanie do tych drugich. Odniósł zaskakujący sukces i powraca na platformę po trzech latach. Wszystko co do tej pory było związane z premierą drugiego sezonu, było owiane tajemnicą. W końcu, do sieci trafił zwiastun, który w końcu mówi coś o tym, o czym będą nowe odcinki. Co nas zatem czeka?

Squid Game to pierwszy serial nieanglojęzyczny, który skupił na sobie uwagę całego świata. Został także uhonorowany nagrodami Emmy.

W nowym zwiastunie do gry powraca nasz ulubiony bohater - Gi-hun. Po tym, jak przyszło mu doświadczyć traumatycznych przeżyć w 1 sezonie, powraca aby ocalić życie nowych uczestników morderczych rozgrywek. W niektórych grach już brał udział, ale najwyraźniej zaskoczą go też nowości. Wiadomo ze zwiastunu, że nie będzie miał wcale łatwych zadań. A gry, jak możemy się przekonać, oglądając zwiastun, nadal będą miały brutalny finał.

Drugi sezon Squid Game to oczekiwanie jeszcze większych emocji oraz napięcia. Nic dziwnego, fani serii nie zadowolą się byle czym. Wręcz przeciwnie, liczą, że wyzwania będą równie szokujące, jak w części pierwszej, albo nawet lepsze. A im dłużej się na coś czeka, tym oczekiwania rosną. Czy serial okaże się ponownym sukcesem, czy też podzieli los Jokera 2?

Premiera 2 sezonu Squid Game zapowiadana jest na okres świąteczny, 26 grudnia 2024 roku.

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix