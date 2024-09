Specjalny zwiastun globalnego hitu Netflixa ujawniony. To nie wszystko

Netflix odpalił właśnie specjalny zwiastun hitowego serialu, na który czekamy z niecierpliwością. Nie tylko to, podsyciło ciekawość fanów.

Netflix ujawnił specjalny zwiastun Squid Game, którego zadaniem jest podsycenie oczekiwania na drugą część serialu. A jest na co czekać. Premiera drugiego sezonu została zaplanowana na 26 grudnia 2024 roku. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Twórcy globalnego hitu od razu zapowiedzieli, że powstanie trzecia - finałowa część, która wjedzie na platformę jeszcze w 2025 roku.

Wiadomość o powstaniu trzeciego sezonu, została przekazana fanom z całego świata w oświadczeniu producenta wykonawczego, scenarzysty i reżysera - Hwanga Dong-hyuka:

Minęły prawie trzy lata od momentu, gdy pierwszy sezon "Squid Game" wywołał sensację na całym świecie. W tym czasie wydarzyło się wiele niewyobrażalnych rzeczy. Bardzo się cieszę, że mogę dziś ogłosić datę premiery drugiego sezonu i podzielić się z Wami informacjami o sezonie trzecim, który będzie finałem historii (...) Zacięta walka bohaterów potrwa aż do finału serialu w trzecim sezonie, który będzie miał premierę w przyszłym roku. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Wam kolejną dawkę niezapomnianych emocji. Mam nadzieję, że czekacie na nią z niecierpliwością. Dziękuję za Waszą lojalność i do usłyszenia wkrótce!

Squid Game to prawdziwy fenomen, jeśli chodzi o popularność seriali. To południowokoreański serial telewizyjny, który miał premierę we wrześniu 2021 na Netflixie. Składał się z 9 odcinkówi i podbił serca milionów widzów. Doczekał się on już spin-offu, a 26 grudnia bieżącego roku ma mieć premierę sezon 2. Sezon trzeci ma być gotowy jeszcze w 2025 roku.

Zobacz: Największy hit Netflixa z oficjalną datą premiery. Ale to nie wszystko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix