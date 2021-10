Samsung najlepszym pracodawcą świata według Forbesa

Gdzie najlepiej pracować? Co roku na to pytanie odpowiada Forbes. Tym razem na pierwszym miejscu znalazł się Samsung.

Gdzie chciałbyś najchętniej pracować? Cechy najlepszego pracodawcy to kwestia bardzo subiektywna. Nie licząc dużych pieniędzy, to wszystkie inne kwestie mają bardzo różną wagę, zależnie od własnych upodobań. Forbes jednak co roku stara się wyłonić najlepszych pracodawców na świecie. W tym roku zwycięstwo odniósł Samsung Electronics. Koreańczycy pokonali na podium IBM oraz Microsoft. Świat nowych technologii jak zwykle w tego typu zestawieniach wypadł najlepiej. Największe firmy z tego segmentu zawsze słynęły z największej elastyczności i szczodrości.

Czwarty jest Amazon, piąty Apple, a szósty Alphabet (właściciel Google'a). Na siódmym miejscu widzimy znanego ze świata laptopów Della, natomiast na ósmym miejscu jest Huawei. Dla chińskiej firmy to duży sukces - w swoim kraju Huawei jest pierwszy. Nie licząc firm z USA, Huawei byłby drugi. Na dziewiątym miejscu znowu USA, tym razem Adobe. Dopiero na dziesiątym miejscu pojawia się pierwszy gracz spoza sektora nowych technologii. Dziesiąty BMW to jednocześnie jedyny przedstawiciel Europy w tym rankingu.

