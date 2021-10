Qualcomm Snapdragon 898 4G tylko dla Huaweia

Huawei szykuje się do wydania kolejnego opóźnionego flagowca. Wszystko wskazuje na to, że Qualcomm specjalnie dla niego zaprojektował osobnego Snapdragona 898.

Huawei ma bardzo dobrze znane problemy z dostępem do układów 5G. Chińska firma ma ich ograniczone zapasy i są to wyroby z autorskiej serii Kirin. Niestety większość telefonów działa w ten sposób dzięki układom 4G. To o tyle kuriozalne, że sam Huawei jest największym graczem na rynku infrastruktury 5G na świecie. Partnerem w zakresie układów 4G jest dla chińskiej firmy amerykański Qualcomm. Kiedyś taka współpraca wydawała się niemożliwa, jednak już w przypadku serii P50 widzieliśmy warianty z układami 4G Qualcommu.

Smartfony Huawei Mate 50 trafią do sklepów najprawdopodobniej w styczniu. Tutaj również możemy się spodziewać wersji 5G z Kirinami i wersji 4G ze Snapdragonami. Ma to być Qualcomm Snapdragon 898 4G. Będzie to układ specjalnie dla Huaweia. Pozostali producenci nie będą bowiem musieli używać wersji 4G, skoro jest do dyspozycji wariant 5G. Tylko jedna firma jest w tak kłopotliwej sytuacji. Huawei już teraz miał rozpocząć testy nowego telefonu ze Snapdragonem 898 4G.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: huaweicentral, wł