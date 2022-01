Realme 9 Pro i Pro+: premiera potwierdzona. Czego oczekiwać?

Realme 9 Pro i Realme 9 Pro+ to dwa nowe smartfony średniej klasy, które mają kusić korzystnym stosunkiem możliwości do ceny. Producent ujawnił datę globalnej premiery tych urządzeń. Czego dokładnie należy oczekiwać?

Realme zaczęło rozsyłać w mediach społecznościowych informacje o premierze Realme 9 Pro i Realme 9 Pro+.zachęca też już do rezerwowania zamówień w przedsprzedaży. Firma mówi wyraźnie o światowej premierze, a nie wydarzeniu na jednym z lokalnych rynków. Odbędzie się ona 15 lutego 2022.



Realme 9 Pro+

Producent zaczął też ujawniać pewne szczegóły dotyczące nowych smartfonów. Wiadomo więc, że Realme 9 Pro+ 5G będzie napędzany przez jeden z najnowszych układów MediaTeka – Dimensity 920 (litografia 6 nm TSMC, CPU do 2,5 GHz, GPU Mali-G68). Jak przekonuje Realme, smartfon dostarczy nowych wrażeń fotograficznych, gamingowych i związanych z czasem pracy. Pracę chipsetu wspierać będzie do 8 GB pamięci RAM, na dane otrzymamy do 256 GB.

Zobacz: Realme 9 Pro+ będzie trochę lepszy, trochę gorszy

Z innych doniesień wiemy, że Realme 9 Pro+ 5G otrzyma ekran Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz.

Główny aparat w Realme 9 Pro+ ma mieć rozdzielczość 50 Mpix, jest to specjalnie przygotowana matryca Sony, a do tego zaoferuje stabilizację OIS. Pozostałe aparaty to szerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Zdjęcia selfie będzie można wykonać w rozdzielczości 16 Mpix.

Realme 9 Pro+ wyposażony będzie w akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Całością zarządzać ma Android 12 z Realme UI 3.0.

⚡#realme 9 Pro+ with #MediaTek Dimensity 920. Not only 5G, but also incredible upgrades in camera/gaming & battery experience. Ready to enjoy the light-speed performance with #realme9ProSeries?#CaptureTheLight pic.twitter.com/2k0QWxH98D — realme (@realmeglobal) January 26, 2022

Realme 9 Pro

Brak znaczka „+” w nazwie drugiego modelu sugeruje, że Realme 9 Pro to słabszy wariant, jednak z przecieków wynika, że nie do końca tak jest. Przede wszystkim ma być wyposażony w większy ekran Super AMOLED o przekątnej 6,59 cala (Full HD+) i wyższym odświeżaniu 120 Hz.

Sercem Realme 9 Pro ma być układ Snapdragon 695 (6 nm TSMC) z modemem 5G. Do tego smartfon otrzyma 4 GB, 6 GB i 8 GB pamięci RAM. Sekcję foto tworzy dość typowe połączenie aparatów 64 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix oraz przedniego 16 Mpix.

Baterię 5000 mAh będzie można zasilić z mocą 33 W. Tu również spodziewany jest Android 12 z Realme UI 3.0.

Zobacz: Realme Pad jednak dostanie Androida 12

Zobacz: Realme 9i wejdzie do Europy. Znamy ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme, OnLeaks

Źródło tekstu: MySmartPrice