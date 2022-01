Realme 9i wejdzie do Europy. Znamy ceny

Dwa tygodnie temu do sprzedaży wszedł Realme 9i. Początkowo telefon oferowany jest tylko na rynkach azjatyckich, wiadomo jednak, że trafi też do Europy. Znamy ceny!

Realme 9i najpierw trafił do sprzedaży na dość zaskakującym rynku – w Wietnamie. Później mogli go także kupić mieszkańcy Indii, ale wkrótce telefon wejdzie również do Europy, należy też przypuszczać, że do Polski.

Niejasną kwestią pozostawała cena. W Wietnamie smartfon w wariancie 6/128 GB oznacza wydatek stanowiący równowartość 1146 zł. To zauważalnie więcej niż wciąż nowy na naszym rynku poprzednik, Realme 8i, kosztujący w zależności od wersji 899 zł i 999 zł (oficjalne ceny producenta). Dla odmiany jednak w Indiach telefon dostępny jest już od równowartości 760 zł, co jest ceną bardzo atrakcyjną.

Z najnowszych przecieków wynika, że Realme 9i w Europie oferowany będzie w następujących wariantach i cenach:

Realme 9i w wersji 4 GB RAM + 64 GB ROM – 219 euro, czyli 1004 zł ,

, Realme 9i w wersji 4 GB RAM + 128 GB ROM – 239 euro, czyli 1096 zł.

Na polskim rynku smartfon mógłby więc być oferowany odpowiednio za 999 zł i 1099 zł.

Zobacz: Realme 9i zadebiutował. Ma nowego Snapdragona, aparat 50 Mpix i dużą baterię

Realme 9i – czy warto czekać?

Chociaż Realme 9i to nowy model w ofercie, ma wiele cech wspólnych z Realme 8i. Kluczową zmianą jest zastosowanie nowego chipsetu Snapdragon 680 (6 nm, CPU do 2,4 GHz) zamiast układu Mediatek Helio G96 (12 nm, CPIU do 2,05 GHz) z Realme 8i.

Pamięć RAM (4 GB w wersji europejskiej, 6 GB w Azji) oferowana jest w standardzie LPDDR4X, natomiast wewnętrzna 128 GB to UFS 2.1. Można ją rozbudować za pomocą kart microSD o pojemności 1 TB.

Łączność uzyskamy, korzystając z LTE, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C. W azjatyckich wariantach brakuje NFC, ale w Europie raczej na pewno pojawi się ta forma komunikacji.

Podobnie jak poprzednik, Realme 9i wyposażony jest w ekran IPS 6,6 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2412), jednak o niższym odświeżaniu do 90 Hz (bez 120 Hz). Jasność wyświetlacza sięga 480 nitów.

Zdjęcia można wykonać potrójnym aparatem: 50 Mpix (f/1,8, PDAF), makro 2 Mpix (f/2,44, 4 cm) oraz monochromatycznym 2 Mpix do głębi (f/2,4). Całość uzupełnia aparat selfie 16 Mpix (f/2,1).

Energię do pracy Realme 9i dostarcza akumulator 5000 mAh z szybszym niż u poprzednika ładowaniem Dart Charge 33 W. Zasilenie od zera do 100% ma trwać 70 minut.

Wszystkim zarządza Android 11 z Realme UI 2.0.

Zobacz: Realme 9 Pro+ będzie trochę lepszy, trochę gorszy

Zobacz: Realme 9 Pro odarty z najważniejszych tajemnic

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Twitter Abhishek Yadav