Realme 9 Pro+ będzie trochę lepszy, trochę gorszy

Zbliża się premiera nowych smartfonów ze średniej półki z serii Realme 9. Uwieńczeniem linii ma być Realme 9 Pro+. Oznaczenie sugeruje model o najlepszej specyfikacji, ale nie do końca tak jest, a w kilku punktach – wprost przeciwnie.

Doniesienia dotyczące Realme 9 Pro wraz z danymi i renderami pojawiały się już wcześniej, teraz jednak producent potwierdził, że szykuje jeszcze jeden modeli – właśnie Realme 9 Pro+. Madhav Sheth, CEO Realme, podkreślił we wpisie na Twitterze, że będzie to pierwszy model z wyróżnikiem „Pro+” w „numerowej” serii smartfonów Realme. Zapewne ma to sugerować lepszy model, ale nie do końca tak jest.

Dzięki @OnLeaks i Smartprix wypłynął też render przedstawiający Realme 9 Pro+. Z wyglądu telefon bardzo przypomina Realme 9 Pro, co nie dziwi, ale także topową serię Realme GT 2, zaprezentowaną jakiś czas temu. Podobna jest wyspa aparatów. Ujawniona grafika przedstawia wariant czarny MidNight Black, mają być także dostępne kolory zielony Aurora Green i niebieski Sunrise Blue.

Uważne spojrzenie na tył obudowy pozwala dostrzec jedną różnicę między modelami Realme 9 Pro a Realme 9 Pro+. Jest opis głównego aparatu – 50MP OIS. Ma to być specjalnie przygotowany dla Realme sensor Sony, można się też spodziewać szczególnych funkcji fotograficznych. Których nie będzie w innych wariantach. Dla porównania model bez plusa będzie wyposażony w aparat 64 Mpix.

Dwa pozostałe aparaty w obydwu modelach to szerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Zdjęcia selfie będzie można wykonać w rozdzielczości 16 Mpix.

Wiadomo też, że Realme 9 Pro+ wyposażony będzie w otoczony niewielkimi ramkami ekran Super AMOLED z wycięciem w na aparat selfie w lewym, górnym rogu. Przekątna wyświetlacza to 6,43 cala, rozdzielczość Full HD, odświeżanie sięgnie 90 Hz. W szkło wtopiony jest czytnik linii papilarnych.

Tu uwidacznia się kolejna różnica w porównaniu do Realme 9 Pro, który otrzyma ekran AMOLED 6,59 cala z wyższym odświeżaniem 120 Hz.

Sercem Realme 9 Pro+ ma być układ MediaTek Dimensity 920 z wbudowanym modemem 5G. Dla porównania model Realme 9 Pro napędzany będzie przez chipset Snapdragon 695, co dla wielu użytkowników może być jednak lepszą opcją. Obydwie jednostki wykonane są w litografii 6 nm TSMC i mają wbudowane modemy 5G. Pracę chipsetu wspierać będzie 8 GB pamięci RAM, na dane otrzymamy 256 GB.

Realme 9 Pro+ wyposażony będzie w akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Model bez Plusa ma z kolei baterię 5000 mAh, ale z wolniejszym ładowaniem 33 W.

Jak widać, z ujawnionych informacji wynika, że Realme 9 Pro+ będzie mniejszym telefonem, z niższym odświeżaniem ekranu, z mniejsza baterią, ale z szybszym ładowaniem. Aparat 50 Mpix Sony z OIS mimo niższej rozdzielczości może się ostatecznie okazać lepszy.

