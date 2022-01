Realme Pad jednak dostanie Androida 12

Miało go nie być, jednak producent zmienił zdanie i dostarczy aktualizację do Androida 12 dla tabletu Realme Pad. Nie nastąpi to zbyt szybko, ale w końcu posiadacze tego urządzenia się doczekają.

Realme Pad to pierwszy tablet chińskiej firmy, która postanowiła zaistnieć na nowym, po smartfonach, segmencie rynku. W Polsce urządzenie weszło do sprzedaży w listopadzie, w wersji Wi-Fi, później dołączyła do niej edycja LTE i wydawało się, że producent będzie dbał o swoją nową linię sprzętów.

Jednak w styczniu pojawiła się informacja, że Realme Pad nie dostanie Androida 12, co zabrzmiało jak: „nie kupujcie go!”. Co prawda firma zapewniała, że tablet będzie otrzymywał poprawki bezpieczeństwa i aktualizacje systemowe Google Play, jednak najbardziej oczekiwanej, nowszej edycji systemu nie otrzyma.

Realme tłumaczyło się, że priorytetem dla firmy są smartfony, a brak perspektywy na aktualizację to efekt zastosowania układu MediaTeka, co często wiąże się z podobnymi problemami.

Android 12 dla tabletu Realme Pad

Skrytykowany za to lekceważące podejście producent zmienił jednak zdanie i – jak podaje Android Authority – aktualizacja z Androidem 12 dla Realme Pada będzie. Potwierdził to w rozmowie z serwisem przedstawiciel Realme, który dodał, że tablet ma zagwarantowane trzy lata poprawek bezpieczeństwa. Aktualizacja do Androida 12 pojawi się jednak dopiero w trzecim kwartale 2022 roku, więc trzeba będzie się naczekać.

Potwierdzeniem tych doniesień jest też fakt, że z globalnej strony Realme, z sekcji FAQ, zniknęła wcześniejsza informacja o braku aktualizacji systemowej dla tabletu.

