realme Pad LTE: rozsądny kompromis między jakością, osiągami i ceną (test)

realme Pad to pierwszy tablet marki. Producent postawił na przyciągające wzrok wzornictwo, wysoką jakość materiałów, przyzwoitą specyfikację i sensowną cenę. Do czego przyda się taki sprzęt i jak używa się go na co dzień? Sprawdziłem to.

realme Pad miał swoją globalną premierę we wrześniu 2021 r., a od końca listopada dostępny jest na naszym rynku. Producent wprowadził na początek wariant Wi-Fi z 4 GB pamięci RAM i 64 GB wewnętrznej, który poza promocją wyceniony został na 999 zł. Do nas na testy trafił nieco lepiej wyposażony wariant z pamięcią 6/128 GB i modemem LTE. Ta wersja ma wejść do sprzedaży w późniejszym terminie, a producent zapowiedział, że jej cena wyniesie 1399 złotych. Jak sprawdza się ten wariant?

Dane techniczne

Obudowa ze stopu aluminium, wymiary 246,1 x 155,9 x 6,9 mm, masa 440 g

Ekran IPS 10,4" (przekątna 26,31 cm), WUXGA+ 2000 x 1200, 60 Hz

Chipset Helio G80 (2x Cortex-A75 2,0 GHz & 6x Cortex-A55 1,8 GHz, GPU Mali-G52 MC2)

Pamięć 4/64 GB (wersja WiFi), 6/128 GB (testowana wersja LTE)

Rozszerzenie microSD, nośniki do 1 TB

Łączność Wi-Fi 5, a/b/g/n/ac, 2,4 i 5 GHz, Dial; SIM nano LTE (tylko w modelu 8/128 GB), Bluetooth 5.0, USB 2.0 typu C

Lokalizacja GPS/AGPS, Beidou, GLONASS

Aparat przedni 8 Mpix, f/2,2, FOV 105° (ultraszeroki kąt), wideo Full HD przy 30 kl./s

Aparat tylny 8 Mpix, f/2.0, FOV 84°, wideo Full HD przy 30 kl./s

Cztery głośniki z Dolby Atmos

Dwa mikrofony z redukcją szumów

Wyjście audio jack 3,5 mm

Akumulator Li-Po 7100 mAh, ładowanie 18 W, ładowanie zwrotne

Android 11 z realem UI

Cena: 999 zl (4/64 GB), 1399 zł (6/128 GB)

Zestaw

W pudełku z realme Padem nie znajdziemy zbyt wiele. Poza tabletem, będzie to ładowarka 18 W, kabel USB-C, gwarancja i w wersji LTE – kluczyk do otwierania szufladki SIM.

