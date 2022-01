Realme Pad nie dostanie Androida 12

Realme kilka miesięcy temu oficjalnie zadebiutował na rynku tabletów. Teraz jednak okazuje się, ze Realme Pad nie dostanie aktualizacji do Androida 12.

Dwa lata temu rynek tabletów był powoli usychającym poletkiem dla kilku producentów, którzy jeszcze chcieli na nim działać. Potem jednak wraz ze zmniejszeniem mobilności, a wydłużeniem czasu przebywania w domu wszystko się zmieniło. Tablety zaczęły rosnąc jak na drożdżach. Co prawda ostatnio znowu wyhamowały, ale na dawne brzydkie kaczątko zwrócili uwagę nowi producenci sprzętu.

Jednym z nich był Realme, czyli jedna z kilku marek należących do BBK Electronics. Kilka miesięcy temu na rynku pojawił się Realme Pad, który doczekał się recenzji na TELEPOLIS.PL. Kiedy jednak umilkły fajerwerki okazało się, ze Realme jednak ma inne plany co do swojego tabletu.

Producent poinformował, że urządzenie nie dostanie Androida 12. Dalej będą dostarczane jednak poprawki bezpieczeństwa i podstawowe poprawki wydajności. Realme tłumaczy, że woli skupić się na swoim głównym rynku, czyli smartfonach.

Jednym z powodów braku aktualizacji do Androida 12 może być układ MediaTek Helio G80. Zanim jednak obrazimy się na MediaTeka - ma on też inne układy w swojej ofercie i nikt nie kazał Realme używać akurat tego.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: realme.in