Tak Europejczycy współpracują z Amerykanami

W miejscowości Luleå w Szwecji odbyło się czwarte spotkanie ministerialne Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii. Podczas wydarzenia potwierdzono, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki niezmiennie pozostają kluczowymi partnerami handlowymi i geopolitycznymi. Handel dwustronny między UE i USA osiągnął w 2022 roku rekordowo wysoki poziom ponad 1,55 bln euro, w tym ponad 100 mld euro w ramach handlu cyfrowego.

Podczas spotkania obie strony zatwierdziły listę głównych wyników zacieśniania współpracy transatlantyckiej w zakresie powstających technologii, zrównoważonego handlu, bezpieczeństwa gospodarczego i dobrobytu, bezpiecznej łączności oraz praw człowieka w środowisku cyfrowym. Potwierdzono również pełne zaangażowanie we wspieranie Ukrainy.

Główne wyniki posiedzenia Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii

Współpraca transatlantycka w zakresie powstających technologii, łączności i infrastruktury cyfrowej

UE i USA są zgodne, że technologie sztucznej inteligencji (SI) oferują ogromne możliwości, ale mogą również być dla społeczeństwa zagrożeniem. Strony zaprezentowały więc pierwsze owoce wdrażania opracowanego przez Radę UE–USA ds. Handlu i Technologii wspólnego planu działania na rzecz wiarygodnej sztucznej inteligencji i zarządzania ryzykiem, realizowanego przez specjalne grupy ekspertów, pracujących głównie nad określeniem norm i narzędzi umożliwiających funkcjonowanie wiarygodnej SI. W przyszłości prace te obejmą również w szczególności systemy generatywnej sztucznej inteligencji.

Obie strony pochwaliły się postępami w pracach nad półprzewodnikami, polegające na wdrożeniu porozumień w sprawie wczesnego ostrzegania w łańcuchach dostaw i przejrzystości dotacji. UE i USA wprowadziły mechanizm zapobiegający wyścigom o dotacje, pogłębiły współpracę w zakresie swoich aktów w sprawie czipów i zamierzają wspólnie prowadzić badania nad możliwością zastąpienia PFAS w łańcuchach dostaw półprzewodników.

UE i USA rozwijają także dziedzinę elektromobilności, w kontekście której opracowały wspólną normę międzynarodową w zakresie systemów megawatowego ładowania elektrycznych pojazdów ciężkich. Ułatwi ona transatlantycki handel i inwestycje dzięki zmniejszeniu kosztów produkcji i wprowadzania tych systemów. Opracowano również zalecenia dotyczące wdrażania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych finansowanego przez rząd.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki przyspieszyły współpracę nad wspólną wizją i planem działania przemysłu w zakresie systemów łączności bezprzewodowej 6G oraz wydały opinię perspektywiczną w sprawie 6G, w której określiły zasady przewodnie i kolejne kroki w kontekście rozwoju tej kluczowej technologii.

Obie strony nadal pracują również nad przyspieszeniem wdrażania projektów bezpiecznej i odpornej łączności w państwach trzecich, a dziś ogłosiły podjęcie nowych inicjatyw w Kostaryce i Filipinach.

Prawa człowieka i wartości w środowisku cyfrowym

Według UE i USA platformy internetowe powinny być w większym stopniu odpowiedzialne za ochronę małoletnich i wzmacnianie ich pozycji. Dostęp badaczy do danych jest kluczowy, aby dostrzec zagrożenia czyhające na platformach internetowych oraz lepiej zrozumieć ekosystem cyfrowy. UE i USA opracowały zbiór zasad wysokiego szczebla dotyczących ochrony małoletnich i wzmacniania ich pozycji oraz dostępu badaczy do danych, które to zasady są zgodne z unijnym aktem o usługach cyfrowych.

Obie strony są również głęboko zaniepokojone strategicznym wykorzystywaniem przez Rosję przekazów dezinformacyjnych oraz działaniami polegającymi na zagranicznych manipulacjach informacjami i ingerencjach w informacje w państwach trzecich. UE i USA wydały wspólne oświadczenie, w którym określiły działania mające na celu zwalczanie zagranicznych manipulacji informacjami i ingerencji w informacje w państwach trzecich, w tym normę dotyczącą ustrukturyzowanej analizy zagrożeń i budowania zdolności w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Współpraca transatlantycka na rzecz łatwiejszego, bardziej ekologicznego i bezpieczniejszego handlu

UE i USA pracują nad ułatwieniem handlu – aby pogłębić dwustronną wymianę handlową, która obecnie osiągnęła wartość 1,5 mld euro – i podjęły dziś kroki na rzecz wprowadzenia takich ułatwień w kluczowych sektorach. Rozszerzyły wzajemne uznawanie produktów farmaceutycznych na leki weterynaryjne i zaktualizowały przepisy dotyczące wzajemnego uznawania wyposażenia statków przez UE i USA. Ponadto kontynuowane będą prace nad ułatwianiem oceny zgodności w niektórych kluczowych sektorach, takich jak sektor maszyn.

W ramach zobowiązania na rzecz bardziej ekologicznego i sprawiedliwego handlu UE i USA uzgodniły program prac nad transatlantycką inicjatywą na rzecz zrównoważonego handlu. Umożliwi ona ściślejszą współpracę nad przechodzeniem na zieloną gospodarkę. Zapoczątkowany niedawno dialog na temat zachęt do korzystania z czystej energii pomoże zapewnić wzajemne uzupełnianie się programów zachęt na rzecz czystej gospodarki w UE i w USA.

W ramach drugiego dialogu na temat handlu i pracy pogłębiono temat wyeliminowania pracy przymusowej z globalnych łańcuchów dostaw w oparciu o wspólne rekomendacje partnerów społecznych.

UE i USA nadal zmagają się z wyzwaniami mającymi wpływ na ich bezpieczeństwo. W tym zakresie dostosowują swoje przepisy dotyczące ograniczeń wywozowych w odniesieniu do produktów wrażliwych transportowanych do Rosji i Białorusi. Nadal koordynują zmiany wprowadzane do wykazów kontrolnych, omawiają powstające technologie i współpracują, aby zapewnić, że broń masowego rażenia nie będzie się rozprzestrzeniać.

Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii ponownie podkreśliła, jak ważne jest solidne monitorowanie inwestycji zagranicznych, aby przeciwdziałać konkretnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego oraz koordynacja działań, aby dywersyfikować nasze łańcuchy dostaw i przeciwdziałać nierynkowym praktykom i strategiom politycznym oraz przymusowi gospodarczemu. UE i USA nadal opowiadają się za wprowadzeniem cyfrowych rozwiązań ułatwiających handel i realizujących zasady handlu cyfrowego uzgodnione w ramach G-7.

