Awaria w Plusie – nie działają połączenia VoLTE

Masz telefon w Plusie i nie możesz się nigdzie dodzwonić? Taki problem ma dzisiaj wielu użytkowników tej sieci. Na ogół nie działają im połączenia wychodzące, choć na przykład u mnie jest odwrotnie – mogę dzwonić z numeru w Plusie, ale nie udało mi uzyskać połączenia na jeden numer w Plusie, także gdy dzwoniłem z numeru w Orange. Zatem problem (przynajmniej u niektórych) jest także z połączeniami przychodzącymi. Co ciekawe, z komentarzy na downdetector.pl wynika, ze na ogół działa Internet w Plusie oraz przesyłanie wiadomości SMS.

– przykładowe komentarze na downdetector.pl (pisownia oryginalna)

Awaria zdaje się mieć charakter ogólnopolski, o czym świadczą zgłoszenia z bardzo różnych miejsc w naszym kraju. Pierwsze zgłoszenia o awarii pojawiły się około godziny 9:00 i godzinę później ich liczba bardzo zmalazła, ale teraz można zaobserwować ponowny wzrost. Poniżej wykres z godziny 11:46.

Jak się dowiedzieliśmy bezpośrednio od operatora sieci Plus, problem dotyczy połączeń realizowanych w technologii VoLTE. Połączenia z wykorzystaniem innych technologii powinny działać prawidłowo.

Część abonentów mogła mieć problemy z zestawieniem połączeń głosowych realizowanych w technologii VoLTE, natomiast nie dotyczy to połączeń w innych technologiach i dla większości klientów są one niezauważalne. Bez problemu działa za to cały czas transmisja danych i nie ma żadnych problemów w korzystaniu z Internetu. Nasze służby techniczne wykryły usterkę i pracują nad jej usunięciem, co mamy nadzieję nastąpi jak najszybciej. Wszystkich naszych klientów przepraszamy za zaistniałą sytuację.