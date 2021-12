Play bez Kurdej-Szatan? Zapytaliśmy wprost

W noworocznej kampanii reklamowej Play zabrakło Barbary Kurdej-Szatan. Zapytaliśmy fioletowego operatora, czy to już tak na stałe.

Zaczęło się od niezbyt cenzuralnego wpisu Barbary Kurdej-Szatan w mediach społecznościowych, gdzie aktorka znana z reklam sieci Play, a także z licznych filmów i seriali, otwarcie skrytykowała postawę polskiej straży granicznej na granicy z Białorusią. Kurdej-Szatan porównała pograniczników do maszyn bez serca i mózgu, nie przebierając przy tym w słowach.

Co na to Play? Fioletowy operator uznał, że to prywatna opinia Barbary Kurdej-Szatan i odciął się od problemu.

Widzimy, jak duże poruszenie wywołały niektóre treści zamieszczane przez Panią Barbarę Kurdej-Szatan, która występuje w reklamach Play. Wiadomości publikowane na jej prywatnych profilach w mediach społecznościowych wyrażają jej opinię i nie są w żadnym wypadku stanowiskiem Play.

– napisał Play na Twitterze

Po tym wydarzeniu w mediach zaczęły się pojawiać wiadomości, które z jednej strony informowały, ze Play rezygnuje ze współpracy z kontrowersyjną aktorką, a z drugiej że wręcz przeciwnie.

Jak jest w rzeczywistości, możemy się przekonać oglądając najnowsze reklamy sieci Play. Na przykład w noworocznej kampanii z udziałem między innymi Anny Muchy widzimy samotnego pracownika fioletowego salonu, w którego wciela się Maciej Łagodziński. nie towarzyszy mu jednak Barbara Kurdej-Szatan, do czego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata.

Zapytaliśmy więc wprost fioletowego operatora, czy Barbara Kurdej-Szatan wystąpi jeszcze w reklamach sieci Play. Niestety, jednoznacznej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Dowiedzieliśmy się tylko, że od dłuższego czasu reklamy Play występują w kilku wersjach. Są reklamy:

z udziałem obu sprzedawców,

tylko z jednym ze sprzedawców,

bez udziału sprzedawców.

Play jednocześnie przypomniał, że od września tego roku ma nowego doradcę, który pojawia się w reklamach z rozwiązaniami dla domu.

Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i oglądać reklamy fioletowej sieci. To na razie jedyny sposób, by się dowiedzieć, czy Barbara Kurdej-Szatan wystąpi jeszcze w roli sprzedawcy Play.

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play, wł.