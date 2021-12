Play NEXT się zwija. Co z użytkownikami?

Play poinformował o planowanym końcu swojej oferty NEXT, co stanie się dokładnie za miesiąc, 17 stycznia 2021 roku. Dotychczasowi użytkownicy usług mogą jednak spać spokojnie, nie stracą swoich numerów.

Play NEXT to uruchomiona jesienią 2018 roku oferta fioletowego operatora, w którym wszystkim zarządza się za pomocą aplikacji. W niej między innymi opłaca się subskrypcję – opłata za dany okres rozliczeniowy pobierana jest z góry. Mechanizm działania jest tu podobny, jak w zamkniętej wcześniej ofercie Folx, tworzonej przez te same osoby. Podobną ofertę ma także pomarańczowy operator, gdzie nosi ona nazwę Orange Flex.

Zobacz: Play Next - nowa oferta dostępna w aplikacji mobilnej

Zobacz: Orange Flex to taki Play Next, tylko że dużo lepszy. Pomarańczowi zamiatają

Play poinformował właśnie, że 17 stycznia 2022 roku Play NEXT zmieni się w Play na kartę. Co to oznacza dla osób korzystających z oferty?

Zmiana oferty na Play na kartę

17 stycznia przyszłego roku Play przeniesie wszystkie numery z aktywną subskrypcją w Play NEXT do oferty Play na kartę. Użytkownicy po tym dniu nadal będą mogli nadal korzystać ze swojego pakietu (nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 50 GB Internetu). Jeśli po tym dniu go wyłączą, będą mogli korzystać z usług, rozliczając się jednostkowo za minutę lub SMS według taryfy Formuła Play na kartę.

W dniu przenosin ważność kont użytkowników Play NEXT zostanie ustawiona na 60 dni. Kolejne przedłużenie będą dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi w cenniku Play na kartę.

Pakiet tańszy o 5 zł

Pakiet Play NEXT za 45 zł stanie się pakietem NEXT SOLO XXL w Play na Kartę, a w nim użytkownik będzie mieć:

niższą cenę – 40 zł miesięcznie (zamiast 45 zł),

(zamiast 45 zł), nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 50 GB z pełną prędkością – bez zmian,

dostęp do Internetu z prędkością obniżoną do 1 Mb/s, po przekroczeniu 50 GB – tego nie w Play NEXT,

dostęp do technologii 5G (jeśli pozwala na to zasięg i telefon) – to też nowość.

Pakiet NEXT SOLO XXL jest cykliczny, czyli będzie się odnawiać co miesiąc. Wystarczy mieć na koncie odpowiednie środki finansowe, czyli co najmniej 40 zł w dniu przedłużania pakietu na kolejny okres. Pakiet można również wyłączyć, zmienić go na inny lub dokupić usługi dodatkowe dostępne w taryfie Formuła Play na kartę.

Więcej szczegółów na temat pakietu NEXT SOLO XXL można znaleźć w regulaminie.

Pieniądze w Skarbonce

Użytkownicy Play NEXT, którzy mają jakieś środki w Skarbonce, zachowają je. Pieniądze zostaną przeniesione na konto użytkownika w Play na kartę (jako „Pakiet

Złotówek”). Saldo w Play na kartę można sprawdzić kodem *101# lub w aplikacji Play24.

Doładowania konta

Przejście z Play NEXT do Play na kartę zmieni sposób doładowywania konta. Aby je zasilić, można:

ustawić cykliczne doładowania – co miesiąc lub na dzień przed odnowieniem pakietu, wystarczy w tym celu włączyć automatyczne doładowania w Play24 i dodać kartę płatniczą,

– co miesiąc lub na dzień przed odnowieniem pakietu, wystarczy w tym celu włączyć automatyczne doładowania w Play24 i dodać kartę płatniczą, doładowywać konto jednorazowo, na przykład w aplikacji Play24 lub przez stronę doladowania.play.pl.

Aplikacja Play24

Gdy Fioletowi przeniosą numery z Play NEXT do Play na kartę, numery kart płatniczych użytkowników zostaną usunięte, a aplikacja Play

NEXT nie będzie już dostępna. Jej funkcję przejmie aplikacja Play24. Wystarczy pobrać ją na swój telefon ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS) i zalogować się swoim numerem telefonu.

W aplikacji Play24 można w pełni zarządzać swoim kontem: sprawdzać stan środków, zasilać konto, a także dowolnie modyfikować swoją ofertę i usługi.

Co z zawieszonymi numerami?

17 stycznia 2022 roku Play przeniesie wszystkie numery z aktywną subskrypcją. Jeśli czyjś numer ma zawieszoną subskrypcję, a ta osoba chce korzystać z oferty Play na kartę, powinna:

do 16 stycznia 2022 roku – ponownie włączyć subskrypcję w aplikacji Play NEXT, klikając w przycisk „Przywróć subskrypcję”,

po 16 stycznia 2022 roku – skontaktować się z Obsługą Klienta, w celu przeniesienia numeru. Należy to zrobić w ciągu 90 dni od dnia zawieszenia subskrypcji.

Jeśli opisane wyżej zmiany nie podobają się użytkownikom Play NEXT, mogą oni zrezygnować z usług. Osoby, które mają aktywną subskrypcję i nie chcą, aby oferta zmieniła się automatycznie w Play na kartę powinny Najpóźniej do 16 stycznia przyszłego roku zrezygnować z subskrypcji w aplikacji Play NEXT (przycisk „Rezygnuj z subskrypcji”). Z subskrypcji będzie można korzystać na dotychczasowych zasadach do końca cyklu rozliczeniowego. Osoby, których numer jest zawieszony lub będzie taki od 17 stycznia, nie muszą nic robić. Numer zostanie wyłączony po po 90 dniach od zawieszenia.

Zobacz: Play podłączy kolejne stacje bazowe do światłowodu Fiberhost

Zobacz: W Play na kartę lub mix kupisz teraz gry ze sklepu Microsoft Xbox

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Play