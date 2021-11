Play murem za Szatan. Jej profil, jej wybór

Sieć Play oficjalnie odniosła się do budzącego wiele kontrowersji wpisu Barbary Kurdej-Szatan na Instagramie. Fioletowa sieć stanęła murem za swobodą wypowiedzi celebrytki kojarzonej od lat z Play.

Szatan nie sympatyzuje z PiS-em, delikatnie mówiąc

W krótkim, acz pełnym emocji wpisie Barbary Kurdej-Szatan słowo "kurwa" pada aż 5 razy. Aktorka znana z sympatycznych reklam Play oraz licznych filmów i seriali, nie przebiera w słowach i otwarcie krytykuje postawę polskiej straży granicznej na granicy z Białorusią, porównując ją do maszyn bez serca i mózgu. Odnosi się też do głośnej sprawy 30-latki, która zmarła wskutek braku dostępu do procedur medycznych po zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Szatan winą obarcza obecny rząd.

Wpisu na profilu Szatan próżno już szukać, choć aktorka odnosi się do niego w kolejnych swoich wstawkach na Instagramie. Tymczasem w mediach społecznościowych "wylało szambo". Wulgarna wypowiedź anty-PiS spolaryzowała odbiorców. Na zamieszaniu korzysta/traci (niepotrzebne skreślić) też Play.

Play pod ostrzałem krytyki

Zamiast spokojnej reklamy zachęcającej do oferty świątecznej, pod ostatnim wpisem sieci Play na Facebooku mamy wielką wojnę sympatyków i przeciwników postawy Kurdej-Szatan. Niektórzy analitycy rynku mówią wręcz o kryzysie wizerunkowym operatora, a Play w końcu, tuż przed północą 5 listopada zdecydował się na oficjalne stanowisko.

Play nie wyciągnie konsekwencji?

Nawet pomijając sprawę, o którą walczy Kurdej-Szatan, nie da się ukryć, że zestawienie ślicznej, uśmiechniętej buzi aktorki w reklamach Play z olbrzymią dawką wulgaryzmów może powodować dysonans poznawczy. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Play, budujący swój wizerunek m.in. na współpracy z tą aktorką? Póki co, zdaje się przymykać oko:

Widzimy, jak duże poruszenie wywołały niektóre treści zamieszczane przez Panią Barbarę Kurdej-Szatan, która występuje w reklamach Play. Wiadomości publikowane na jej prywatnych profilach w mediach społecznościowych wyrażają jej opinię i nie są w żadnym wypadku stanowiskiem Play. — Play (@Play_Polska) November 5, 2021

Powyższy wpis, będący ewidentnie efektem komunikacji kryzysowej operatora, nie musi jednak kończyć sprawy. O tym, czy Kurdej-Szatan nadal będzie budować markę sieci, dowiemy się dopiero za jakiś czas. Z pewnością nie jest to prosta decyzja dla operatora. W trwającej obecnie świątecznej kampanii Play, Szatan niezmiennie występuje:

Pełne stanowisko sieci Play

Tuż po publikacji artykułu skontaktowało się z nami biuro prasowe operatora, które ma nadzieję, że "mur" z tytułu nie zostanie opacznie odebrany. Jak to napisaliśmy już w samym nagłówku, chodzi tutaj nie tyle o poglądy aktorki, ile o jej wolność wypowiedzi. Otrzymaliśmy też pełne stanowisko sieci w sprawie:

W ramach współpracy z Play pani Barbara Kurdej-Szatan gra powierzoną jej rolę w reklamach, natomiast jej poglądy wyrażane przez nią na prywatnych profilach w mediach społecznościowych w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem firmy. Play obsługuje ponad 15 milionów klientów, dla których świadczy najwyższej jakości usługi telekomunikacyjne. W swojej komunikacji dbamy o to, aby używany język wyrażał szacunek.

