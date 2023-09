Play postawił maszt w Lęborku. Mieszkańcy są zbulwersowani

Mieszkańcy domów jednorodzinnych w Lęborku zyskali nowego sąsiada w postaci 40-metrowej wieży telekomunikacyjnej sieci Play. Okazało się, że część z nich o planowanej inwestycji nie została poinformowana.

O sprawie pisze serwis Lebork24.info. Do tamtejszej redakcji zgłosiła się pani Krystyna, mieszkająca przy ulicy Gierymskiego w Lęborku. Z jej relacji wynika, że ponad 40-metrowa konstrukcja Play powstała około 20 metrów od jej domu. Podejmowane starania i interwencje w urzędach nic nie dały, a budowla stała się częścią krajobrazu dla okolicznych mieszkańców.

Cała sprawa ma swój początek we wrześniu ubiegłego roku, gdy otrzymałam zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Lęborku, w którym poinformowano, że planuje się postawienie takiego masztu. W piśmie zaznaczono, że mamy siedem dni na zapoznanie się z aktami sprawy i na złożenie wniosków i zastrzeżeń. Po otrzymaniu zawiadomienia z podanym numerem działki nieruchomości nie sądziłam, że dotyczy to działki obok naszej posesji. W piśmie nie podano ulicy, gdzie powstanie stacja bazowa telefonii komórkowej Play.

– powiedziała pani Krystyna redakcji Lebork24.info

W lutym tego roku zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej spółki P4, operatora sieci Play. Decyzja stała się prawomocna w kolejnym miesiącu, natomiast w maju ruszyła budowa. Jak informuje Lebork24.info, pani Krystyna postanowiła interweniować u wicestarosty Edmunda Głombiewskiego i burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka. Swoje uwagi zgłosiła też radnemu Rady Miejskiej Włodzimierzowi Klacie. 10 lipca zwróciła się też z pismem do starostwa z prośbą o ponowne przeanalizowanie wydanej decyzji. Podała, że nie wiedziała, ze inwestycja powstanie tak blisko jej domu. Budowy wieży telekomunikacyjnej nie dało się już jednak zatrzymać.

Wieża Play w Lęborku (źródło: Krystyna Ostrowska / Lebork24.info)

Okoliczni mieszkańcy zebrali również około 90 podpisów przeciwników "fioletowej" konstrukcji i 17 lipca wystosowali pismo do starostwa, w którym domagali się wstrzymania inwestycji. W tym przypadku również żądania nie zostały uwzględnione.

W tym piśmie zadaliśmy też pytanie dlaczego wielu mieszkańców z ulicy między innymi Ogrodowej, Lipowej, Spokojnej, Gierymskiego, Skoczylasa, Gdańskiej i Pułaskiego nie zostało poinformowanych o budowie wieży. Do dziś nie ma jednak odpowiedzi. Starostwo przekazało jedynie nasz list do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który na początku sierpnia odpisał krótko, że decyzja zatwierdzająca projekt architektoniczno-budowlany została już wydana w lutym, a w marcu stała się ostateczna i nie będzie cofnięta.

– dodała pani Krystyna

4 września 2023 roku wieża telekomunikacyjna sieci Play została ukończona. Jak możemy przeczytać na łamach lęborskiego portalu, mieszkańcy miasta są zbulwersowani, że starostwo nie uwzględniło ich podpisów, pism i protestów. 7 września mieszkańcy ulicy Ogrodowej złożyli kolejne pismo w starostwie, w którym domagają się wyjaśnień, dlaczego nie zostali poinformowani o planach budowy masztu. Pytają także, dlaczego przez dwa miesiące nie dostali odpowiedzi na pismo z 17 lipca.

Zbudowana w Lęborku stacja bazowa Play oznacza przede wszystkim poprawienie zasięgu fioletowej sieci w tym mieście. Mieszkańcy okolicy, w tym pani Krystyna, boją się jednak o swoje zdrowie. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na to, że promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane przez anteny telefonii komórkowej, są szkodliwe dla zdrowia ludzi lub zwierząt, Internet pełen jest pseudonaukowych doniesień o tym, jak to fale radiowe zwiększają ryzyko zachorowania na raka itp. Osoby szerzące tę dezinformację jednocześnie jakoś nie mają problemów przed wystawianiem się na działanie światła widzialnego (niesie o kilka rzędów wielkości więcej energii od fal radiowych używanych przez "komórki") czy opalaniem się ultrafioletem. To ostatnie rzeczywiście może spowodować raka.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Krystyna Ostrowska / lebork24.pl, Mapy Google

Źródło tekstu: lebork24.info