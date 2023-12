Play przejdzie do Vodafone? Francja składa Niemcom propozycję

Grupa Iliad, właściciel sieci Play, poinformował o złożeniu propozycji Grupie Vodafone w sprawie połączenia działalności we Włoszech. W tym celu miałaby zostać powołany nowy podmiot.

Grupa Iliad złożyła propozycję Grupie Vodafone, która dotyczy połączenia działalności należących do nich sieci we Włoszech. Miałoby to zostać zrealizowane poprzez utworzenie nowego podmiotu o nazwie NewCo, czego celem byłoby ustanowienie atrakcyjnej oferty rynkowej, skupioną wokół innowacji, wzrostu i niezrównanego doświadczenia klientów. Oferta została jednomyślnie poparta przez zarządu spółki Iiad i jej głównego udziałowca Xaviera Niela.

Dzięki wspólnej wiedzy i doświadczeniu firm Iliad i Vodafone, NewCo miałby się stać wiodącym aktorem na włoskim rynku telekomunikacyjnym, inwestującym w najnowocześniejsze technologie i rozwiązania zorientowane na klienta oraz wspierającym i przyspieszającym transformację cyfrową tego kraju, a w szczególności wprowadzanie światłowodów. Powstały w wyniku połączenia podmiot miałby odnieść szczególne korzyści z innowacyjnego podejścia firmy Iliad do łączności czy przystępność cenową, a także specjalistyczną wiedzę Vodafone w obszarze B2B. Proponowana fuzja stworzyłaby najbardziej innowacyjnego konkurenta na rynku włoskim, na którym istnieje 5 operatorów sieci komórkowych oraz ponad 10 dostawców stacjonarnego Internetu szerokopasmowego.

We wniosku wartość Vodafone Italia wynosi 10,45 miliarda euro. Vodafone otrzyma 50% kapitału zakładowego NewCo wraz z wpłatą gotówkową w wysokości 6,5 miliarda euro i kwotą 2 miliardów euro pożyczki od akcjonariusza. Spółka Iliad Italia wyceniona została na 4,45 miliarda euro. Po fuzji Iliad uzyska 50% kapitału zakładowego NewCo wraz z wpłatą gotówkową w wysokości 500 mln euro i pożyczką od akcjonariuszy w wysokości 2,0 mld euro.

W ramach proponowanej transakcji Iliad miałby opcję kupna udziałów Vodafone w NewCo i byłby w stanie co roku nabywać pakiet 10% kapitału zakładowego NewCo po cenie za akcję równa wartości kapitału własnego na zamknięcie. W przypadku, gdyby iliad zdecydował się na pełne wykonanie opcji kupna, wygenerowałoby to dodatkowe 1,95 miliarda euro w gotówce dla Vodafone.

Oczekuje się, że połączona firma wygeneruje przychody w wysokości około 5,8 miliarda euro i EBITDAaL na poziomie około 1,6 miliarda euro na rok budżetowy kończący się w marcu 2024 roku.

Kontekst rynkowy we Włoszech wymaga stworzenia jak najbardziej innowacyjnego pretendenta w dziedzinie telekomunikacji, potrafiącego konkurować i tworzyć wartość w konkurencyjnym środowisku. Wierzymy, że profile i uzupełniająca się wiedza Iliad i Vodafone we Włoszech pozwolą nam zbudować silnego operatora posiadającego zdolność i siłę finansową do inwestowania w perspektywie długoterminowej. NewCo byłby w pełni zaangażowany w przyspieszenie transformacji cyfrowej kraju, a zwłaszcza branży światłowodowej, przyjęcie i wdrożenie 5G, a na najbliższe 5 lat zaplanowano inwestycje o wartości ponad 4 miliardów euro.

– powiedział Thomas Reynaud, dyrektor generalny Grupy iliad

Play przejdzie do Vodafone?

Takie pytanie pojawiło się w naszych głowach, gdy zobaczyliśmy nagłówki z informacją o propozycji Grupy Iliad wobec Grupy Vodafone. Taki scenariusz oczywiście jest możliwy, jednak jest mało prawdopodobny. Opisane powyżej plany właściciela sieci Play dotyczą połączenia działalności we Włoszech, gdzie zarówno Iliad, jak i Vodafone, mają swoje sieci telekomunikacyjne. Dodatkowo, Iliad miałby możliwość przejęcia włoskiej działalności Vodafone, a nie sprzedaży im własnej.

Zobacz: Play: nowy pakiet #GIGACZAD i 5000 GB przez rok w Virgin Mobile

Zobacz: Play odwalił manianę. Klienci masowo tracą dostęp do usług

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Iliad