Play odwalił manianę. Klienci masowo tracą dostęp do usług

Użytkownicy telewizji dostarczanej przez UPC Polska (Play) stracili dostęp do usługi. Zapewne czeka ich wymiana dekoderów.

Problemy trwają od tygodnia. Pierwsze zgłoszenia dotarły do operatora w piątek 8 grudnia. Sporo dekoderów Horizon na terenie kraju odmówiło współpracy. W mediach społecznościowych zapanowała nieprzyjemna atmosfera, bo zamiast kanałów telewizyjnych lub menu EPG i dekodery wyświetlały błąd:

Error 1001. Brak połączenia. Sprawdź czy kabel antenowy jest poprawnie podłączony. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z biurem obsługi.

Nie trzeba chyba dodawać, że kontakt z infolinią graniczył z cudem, a udzielane tam porady (zwykle „twardy” reset dekodera, czyli odłączenie zasilania) nie przynosiły pożądanych skutków. Awaria trwała około 5 godzin i zakończyła się około 10 rano. Mniej-więcej, bo abonenci nadal narzekali na problemy z odbiorem telewizji. Play, obecny właściciel UPC, znalazł rozwiązanie tego problemu. Jest brutalne, ale pewnie skuteczne.

Nie masz telewizji? Wymień dekoder

Operator skomentował zajście po weekendzie i wyjaśnił, że winny był błąd w konfiguracji sieci Liberty Global, czyli byłego właściciela UPC Polska. Awaria została teoretycznie usunięta, ale w praktyce nadal dzieje się coś niedobrego, a infolinia Play jest ponadprzeciętnie obciążona. Play ma więc propozycję: wymianę dekodera:

Natychmiast po identyfikacji przyczyny, podjęliśmy działania, aby jak najszybciej wprowadzić poprawkę przywracającą poprawne funkcjonowanie sprzętu, co nastąpiło około godziny 9:40. Już dziś klienci mają możliwość wymiany dekoderów Horizon na nową ofertę Play z dekoderem Play Box TV – informowało biuro prasowe Play.

Klienci UPC nie są tym zachwyceni. Narzekają na komunikację z operatorem, który każe im czekać, aż gruszki na wierzbie wyrosną. Jeśli już komuś uda się umówić na wizytę technika, nie przynosi ona żadnych efektów, bo jak miałaby?

Ponadto wielu zauważyło, że zmiana oferty na nową ofertę Play jest niekorzystna. Play ma do zaproponowania nowy dekoder – to prawda – a razem z nim umowę na 12 lub 24 miesiące. Skąd ta rozbieżność? Operator w oficjalnych kanałach informuje, że umowa opiewa na 12 miesięcy, a aktywacja kosztuje 0 zł (chyba że zamawiany jest także internet światłowodowy). Klienci informują, że proponowana jest im umowa na 24 miesiące. To bardzo słaba rekompensata za brak telewizji, a w wielu przypadkach także telefonu stacjonarnego.

Sytuacji nie ratuje nawet fakt, że Play Box TV ma nowoczesny system Android TV, dostęp do tysięcy aplikacji i obsługuje nowoczesne standardy audio i wideo. Klienci tracą cierpliwość, a wraz z nią zaufanie do Play. Wielu jest zdania, że fuzja Play i UPC przynosi więcej kłopotów niż pożytku.

