Play: nowy pakiet #GIGACZAD i 5000 GB przez rok w Virgin Mobile

Play rozbudowuje ofertę Virgin Mobile. W ofertach na kartę operator przygotował nowy pakiet #GIGACZAD. Ruszyła także promocja, dzięki której użytkownicy pakietu mogą zyskać nawet 5000 GB w ciągu roku.

Play do miesięcznych pakietów cyklicznych w Virgin Mobile wprowadza całkowitą nowość – pakiet #GIGACZAD. To nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, 1000 minut do Ukrainy (sieci Kyivstar, Vodafone i lifecell) oraz aż 50 GB (w tym 6,71 GB w roamingu UE) za 35 zł miesięcznie.

Pakiet można włączyć w Play24 lub kodem USSD *222*35*1*#. Przy pierwszej aktywacji wszyscy klienci otrzymają też bonusową paczkę 200 GB na 30 dni.

Pakiet #GIGACZAD jest cykliczny, czyli odnawia się sam pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na koncie. Dzięki doładowaniom automatycznym dostępnym w aplikacji Play24 można całkowicie zapomnieć o terminach doładowań.

Miesiąc #GIGACZAD za darmo i 5000 GB przez rok

Dla nowych klientów Virgin Mobile pierwszy miesiąc korzystania z pakietu #GIGACZAD jest darmowy. Wystarczy kupić starter lub przenieść numer do Virgin Mobile, doładować konto za minimum 10 zł i aktywować pakiet kodem USSD *222*36*1*#.

Tu dodatkowo przyznawane jest aż 600 GB na 30 dni: 200 GB bonusu za aktywację #GIGACZAD oraz 400 GB w ramach promocji 4800 GB przez rok (12 x 400 GB co miesiąc).

Jeśli klient zdecyduje się na dalsze korzystanie z pakietu #GIGACZAD, to przy kolejnych jego odnowieniach, Play przyzna jeszcze 11 paczek po 400 GB co miesiąc.

Jest też oferta dla obecnych klientów, którzy zdecydują się włączyć pakiet #GIGACZAD i korzystać z niego cyklicznie przez cały rok. Aktywując promocję 4800 GB przez rok w Play24 lub kodem *222*4800*1#, klienci również dostaną 12 pakietów po 400 GB co miesiąc.

Pierwszy pakiet 400 GB na 30 dni zostanie przyznany od razu, a każdy kolejny co miesiąc po odnowieniu pakietu. W połączeniu z bonusowymi 200 GB do pierwszej aktywacji, do dyspozycji klientów jest aż 5000 GB do wykorzystania przez cały rok.

Pakiet #GIGACZAD łączy się z promocją Masz za staż, dzięki której najbardziej lojalni i najdłużej korzystający z oferty użytkownicy mogą liczyć nawet na 15 GB ekstra transferu danych co miesiąc.

Każdy użytkownik #GIGACZAD może zapisać się do promocji Masz za staż za pośrednictwem aplikacji Play24 – od tej chwili liczony jest czas, po którym przyznawane są comiesięczne bonusowe paczki danych:

5 GB – po 6 miesiącach;

– po 6 miesiącach; 10 GB – po roku;

– po roku; 15 GB – po dwóch latach.

Zobacz: Play wprowadza eSIM do Virgin Mobile

Zobacz: Virgin Mobile: 20 GB i bez limitu za 20 zł. Play z nową akcją

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play