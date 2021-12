Paszport covidowy będzie ważny krócej. Chce tego Komisja Europejska

Jakie zmiany w paszporcie covidowym? Niestety, będzie on teraz ważny krócej. Komisja Europejska zdecydowała o skróceniu go z 12 do 9 miesięcy.

Komisja Europejska postanowiła skrócić ważność certyfikatów zwanych potocznie paszportami covidowymi. Pierwotnie miały być one ważne przez dwanaście miesięcy od czternastego dnia po zakończeniu cyklu szczepienia. W przypadku szczepionki Johnson & Johnson była to jedna dawka, a pozostałych - dwie dawki. Komisja Europejska już na początku grudnia sygnalizowała jednak, że chciałaby ten czas skrócić. Teraz ma to być zaledwie dziewięć miesięcy, a wydłużać ma go kolejna dawka. Teraz Komisja Europejska oficjalnie zadecydowała o tym. Nie znaczy to, że sytuacja już jest przesądzona. Skrócenie paszportów covidowych mogłyby zablokować rządy podczas głosowania lub Parlament Europejski. Komisja Europejska uważa jednak, że ma w tej kwestii potrzebne poparcie.

Jak długo ważny będzie teraz paszport covidowy? Kiedy wejdą zmiany?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem urzędników z Komisji, to nowe zasady wejdą w życie 1 lutego 2022. Skrócenie paszportu covidowego będzie miało miejsce w całej Unii Europejskiej. Powodem zmiany ma być zachęcenie do dawki przypominającej, która powinna być podawana co pół roku. Dodatkowe trzy miesiące mają służyć dostosowaniom krajowych programów szczepień. Komisarze tłumaczą, że zmiany pozwolą na harmonizację przepisów i pozwolą na ułatwienie podróży.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: komisja europejska