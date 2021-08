Paszport covidowy w mObywatelu – ponad 3 miliony pobrań UCC

Ponad 3 miliony Polaków pobrało Unijny Certyfikat COVID (UCC, paszport covidowy) w aplikacji mObywatel. To 65% wszystkich użytkowników tego narzędzia. UCC to dokument między innymi ułatwiający podróżowanie po Unii Europejskiej.

- UCC w mObywatelu to przede wszystkim wygoda. Dostępny w naszej aplikacji certyfikat działa także w trybie offline. A to oznacza, że jeśli dodamy go do aplikacji, np. przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci.