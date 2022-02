Orange pomaga samorządom zadbać o portfele i środowisko

Orange Smart Water to inteligentne rozwiązanie do zarządzania siecią wodociągową, z którego korzystają już 33 miasta. Teraz zdecydowały się z tego skorzystać Witkowo i Kłecko, dwie niewielkie miejscowości w województwie wielkopolskim.

Orange Polska ma w swojej ofercie inteligentny system zarządzania siecią wodociągową, z którego korzystają już 33 miasta. Rozwiązanie Smart Water umożliwia między innymi zdalny odczyt wodomierzy, codzienne bilansowanie przepływów i monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej przez całą dobę. Odpowiadają za to specjalne nakładki montowane na wodomierzach. Dzięki wbudowanej karcie SIM urządzenia te wysyłają dane o przepływach wody. Ich analiza stanowi źródło wiedzy na przykład o awariach sieci, wzroście zużycia w konkretnym budynku czy próbach manipulowania wodomierzem.

W 2021 roku Orange zainstalował niemal 19 tysięcy takich inteligentny nakładek. Wysłały one prawie 70 milionów raportów o tym, co dzieje się z wodą w sieci wodociągowej.

Inwestycje w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną to jedne z najbardziej kosztownych pozycji w budżecie, a ich efekty nie są spektakularne. Ale to podstawa, bez nich nie ma rozwoju.

– powiedział Adam Serwatka, burmistrz Kłecka

Z raportu NIK wynika, że 90% ścieków z terenów nieskanalizowanych trafia wprost do środowiska, do rzek i wód gruntowych. Dzięki poczynionym inwestycjom Kłecko stało się jednym z liderów nowoczesnego zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w Polsce.

Nie stać nas aby tak degradować środowisko, w którym żyjemy. Jesteśmy zdeterminowani, żeby skanalizować całą gminę. Z 24 sołectw do modernizacji pozostało nam tylko 5. Rok temu w Kłecku ruszyła też nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

– doda Adam Serwatka

Musimy ograniczyć straty wody

Bank Światowy podaje, że na całym świecie nawet 40% oczyszczonej wody wtłaczanej do sieci wodociągowej nie dociera do kranów. W niektórych miastach straty wynoszą nawet 60%. Według szacunków, gdyby ograniczyć te straty o jedną trzecią, można by w nią zaopatrzyć dodatkowe 90 mln ludzi.

Woda jest tracona z powodu wycieków, kradzieży, awarii lub nie można jej zafakturować ze względu na uszkodzony wodomierz. Kłecko i Witkowo chcą, żeby ich straty wody nie przekroczyły 5% – 10%. Plan jest ambitny plan, ale możliwy do wykonania.

Aby drastycznie ograniczyć straty wody, potrzebowaliśmy rozwiązania takiego jak Smart Water. Daje ono wiedzę na temat przepływów wody, w tym w jaki sposób ją tracimy oraz błyskawicznie alarmuje o awariach. To sposób na naprawienie modelu sprzedaży wody, bo ilość wody wtłoczonej do sieci i zafakturowanej powinna się zgadzać.

– powiedział Tomasz Nowak, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku i Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

Inteligentny system upraszcza też zadania pracowników zakładów wodno-kanalizacyjnych. Odczyty ze wszystkich wodomierzy i dane do rozliczeń są dostępne za jednym kliknięciem, co pozytywnie wpływa na relacje między mieszkańcami i wodociągami.

Osoba, która wcześniej zajmowała się wystawianiem faktur, dziś… dba o finanse mieszkańców. W systemie widzi, gdy nagle wzrasta zużycie wody w danym budynku. Wtedy dzwoni do mieszkańca z prośbą o sprawdzenie, czy nie ma w domu wycieku albo zepsutej spłuczki. Albo alarmuje firmę, że chociaż ta nie działa w nocy, to woda im ucieka. Ludzie są nam za to wdzięczni i pozytywnie reagują.

– powiedział Tomasz Nowak

Istotną sprawą jest to, że na awarię można reagować od razu, a nie po miesiącach, gdy trzeba będzie zapłacić za dużą ilość straconej wody. Z kolei do nieuczciwych klientów można zadzwonić i przedstawić im szczegółowe informacje o zdarzeniu. Na ogół jeden kontakt wystarczy, żeby zapobiec kolejnym próbom oszustwa.

Smart Water sprawia, że mieszkańcy zaczęli nas traktować jak partnera. Dokładnie wiedzą, ile wody zużywają i płacą tylko za nią. To jest transparentne i po prostu uczciwe.

– podsumował Tomasz Nowak

W Witkowie i Kłecku prawie cała sieć wodociągowa będzie „smart”. Do 2026 roku Orange zamontuje tam 6200 inteligentnych nakładek, a do końca 2031 będziemy świadczyć usługi zdalnego odczytu.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange