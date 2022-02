PGE rusza z przetargiem na budowę sieci rdzeniowej LTE 450

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłosiła przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450. Wszystkie prace mają zostać wykonane do końca 2023 roku. Zamówienie obejmie też gwarancję i utrzymanie sieci do sierpnia 2033 roku.

Sieć łączności LTE 450 to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych Grupy PGE. Technologia LTE zapewnia łączność głosową, a także, niezbędną w obecnych czasach, szerokopasmową. Nowoczesna sieć LTE 450 i budowany system telekomunikacyjny będą wsparciem dla integracji odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i magazynów energii, a także zapewni niezawodną łączność dyspozytorską i zdalną komunikację z licznikami energii.

– powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE

Spółka PGE Systemy otrzymała 8 sierpnia 2018 roku pasmo o częstotliwość 450 MHz, które zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne będzie wykorzystana na potrzeby realizacji zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem jest zapewnienie tym sieciom bezpieczeństwa, ciągłości działania, usuwania awarii lub monitoringu zdarzeń powodujących zagrożenia dla dostaw energii lub jej nośników, lub zapewnienia odbiorcom ciągłości dostaw energii lub jej nośników.

Aby realizacja powyższych potrzeb była możliwa, wymagane jest zbudowanie odpowiedniej architektury rozwiązania, która zapewni niezbędny poziom dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa – z jednoczesnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb sektora energetycznego w zakresie łączności. Wybór padł na system LTE.

Zgodnie z założeniami Programu LTE450, po uzyskaniu w 2021 niezbędnych zgód korporacyjnych dla etapu realizacyjnego w Grupie Kapitałowej PGE, uruchomione zostały prace nad ekspertyzami technicznych na dostosowanie istniejących wież telekomunikacyjnych w PGE Dystrybucja pod instalacje urządzeń radiowych RAN LTE450. Ruszyły też konsultacje rynkowe oraz prace projektowe, których celem jest przygotowanie do ogłoszenia przetargów dla kluczowych elementów sieci LTE 450. W pierwszej kolejności centralnych komponentów rdzeniowych CORE oraz lokalnych komponentów radiowych RAN LTE450.

Jak informuje Polska Grupa Energetyczna, rok 2022 to przede wszystkim realizacja głównych przetargów na dostawę sprzętu i zapewnienie niezbędnej infrastruktury dla sieci LTE 450. W ramach realizacji Programu LTE450 zostały przygotowane szczegółowe wymagania dotyczące wdrożenia sieci rdzeniowej CORE oraz opracowana niezbędna dokumentacja przetargowa z zakresem obejmującym między innymi instalację i uruchomienie Platformy EPC wraz z systemem OSS do zarządzania i nadzoru. Wdrożenie obejmuje budowę środowiska testowego i produkcyjnego oraz integrację sieci rdzeniowej CORE z pozostałymi komponentami niezbędnymi do świadczenia usług łączności zaplanowanych w sieci LTE 450. Na ukończeniu są również prace w zakresie przygotowania szczegółowych wymagań i dokumentacji przetargowej na dostawę urządzeń radiowych RAN LTE450.

Przetarg na budowę sieci rdzeniowej LTE450

W Dzienniku Urzędowym UE (TED) został ogłoszony przetarg na dostawę i wdrożenie sieci rdzeniowej CORE LTE450. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie dwóch środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – testowego/laboratoryjnego oraz produkcyjnego, z uwzględnieniem mechanizmów bezpieczeństwa i ciągłości działania. Wdrożone rozwiązanie ma umożliwić kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE oraz IoT/M2M (LTE-M, NB-IoT) w architekturze 4G/LTE, zgodnie ze standardami 3GPP dla komponentów EPS/EPC.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie musiał także przeprowadzić szkolenia z zakresu eksploatacji i utrzymania wdrażanych środowisk dla dedykowanego personelu zamawiającego. PGE w ramach przetargu CORE planuje także zakup usługi gwarancji oraz wsparcia technicznego dla wdrożonych środowisk do sierpnia 2033 roku, zgodnie z obecnym terminem obowiązywania rezerwacji częstotliwości 450 MHz.

