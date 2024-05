Orange chwali się swoim 5G. Sprawdź, jak do tego doszło

Orange Polska przygotował konferencję online, podczas której eksperci pomarańczowego operatora opowiedzieli o wszystkim, co jest związane z 5G.

5G to aktualnie najnowszy standard telefonii komórkowej, który od kilku lat jest wdrażany na całym świecie. Również w Polsce. W naszym kraju na początku usługi 5. generacji raczkowały, ponieważ operatorom brakowało do tego odpowiednich zasobów radiowych. Na uprzywilejowanej pozycji był przez długie miesiące operator sieci Plus, który na potrzeby sieci 5G przeznaczył blok o szerokości 50 MHz z pasma 2,6 GHz. Inni, w tym również Orange Polska, potrzebne do świadczenia usług 5G wykorzystywali pasmo 2,1 GHz, współdzielone z LTE.

Wszystko zmieniło się w tym roku, gdy do telekomów zaczęły trafiać pierwsze pozwolenia radiowe, wydawane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, pozwalające im skorzystać z wylicytowanych w 2023 roku bloków z pasma 3,6 GHz (tzw. pasmo C). W przypadku Pomarańczowych chodzi o zakres od 3,6 do 3,7 GHz. To wiele zmieniło, na przykład w comiesięcznych rankingach szybkości Internetu mobilnego w Polsce.

Ale zanim do tego wszystkiego doszło, telefonia komórkowa przebyła długą drogę. W Polsce zaczęło się w latach 90. XX wieku, gdy dotarło do nas NMT (Nordic Mobile Telephone), czyli uruchomiona w 1981 roku telefonia komórkowa pierwszej generacji. Jej możliwości były niewielkie i ograniczały się przede wszystkim do oferowania połączeń głosowych. Dopiero telefonia komórkowa drugiej generacji, czyli GSM (Global System for Mobile Communications), dała początek wiadomościom tekstowym i multimedialnym, a także możliwość coraz sprawniejszego korzystania z Internetu.

Co było później i jak jest teraz? Tego się dowiesz dołączonego poniżej filmu, będącego nagraniem z dzisiejszego wydarzenia.

