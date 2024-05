Orange zbudował prywatną sieć 5G na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

Metawersum Orange nie było jedyną nowością operatora na targach Viva Technology 2024 w Paryżu. Operator pochwalił się też utworzeniem kampusowej sieci 5G z okazji zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Kto będzie mógł z niej skorzystać?

Tworzone przez Polaków Orange Business Metaverse doczekało się światowej premiery w Paryżu na targach Viva Technology 2024. Jednak to nie jedyne ciekawe rozwiązania, zaprezentowane przez Grupę Orange podczas tego wydarzenia.

Prywatna sieć 5G Orange na Igrzyska Olimpijskie

Jakie mogą mieć zastosowania kampusowe sieci 5G? Najczęstszym skojarzeniem są fabryki, gdzie prywatna, wydzielona sieć pozwala na bezpieczne i niezawodne działanie maszyn, czujników i kamer, tworzących jednolite środowisko pozwalające na automatyzację procesu produkcji. Wyizolowana sieć nie jest dostępna publicznie, co zapewnia jej sprawne działanie bez przeciążeń i z większym bezpieczeństwom.

Prywatne sieci 5G maja jednak większy potencjał. Grupa Orange jest partnerem technologicznym zbliżających się Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Na tę okazję pomarańczowy operator, współpracując z Intelem, Cisco oraz należącym do MKOL dostawcą sygnału Olympic Broadcasting Services (OBS) po kilku latach prac zbudował wydzieloną prywatną sieć 5G, obejmującą najważniejsze areny, na których będą toczyły się sportowe rozgrywki. Podstawą jej działania jest sieć światłowodowa o łącznej długości 400 tys. km i przepustowości 100 GB/s.

Firmy przewidziały kilka zastosowań tak stworzonej sieci. Po pierwsze pozwoli to olimpijskiemu nadawcy OBS na rejestrowanie i streamowanie wydarzeń sportowych w wysokiej jakości UHD przy wykorzystaniu tysięcy kamer, rozmieszczonych tak, by zapewnić równoległe strumienie wideo w ujęciach z różnych kątów. Sportowcy wybranych dyscyplin, na przykład kajakarze czy rowerzyści, zostaną wyposażeni w montowane na kaskach niewielkie kamery, które pozwolą streamować przez 5G obraz widziany z perspektywy pierwszej osoby.

Do innych ujęć nadawca wykorzysta też drony, co pozwoli na śledzenie na żywo zawodników z powietrza, w sposób dotąd nieosiągalny tradycyjnymi kamerami. Dzięki łączności 5G wszystko realizowane będzie bez kabli, co zapewni większą swobodę działania kamer, a także bez opóźnień sygnału i przeciążeń, na które narażona byłaby publiczna, dostępna dla kibiców sieć mobilna.



Prywatna sieć 5G na Igrzyska Olimpijskie to pierwsze tego typu wdrożenie Orange. Dla operatora będzie to zarazem test, jak sprawdzi się immersyjna, mobilna transmisja na żywo, która uważana jest za jedno z ważniejszych zastosowań 5G.

Kampusowa sieć 5G dla mediów

Z olimpijskiej sieci prywatnej Orange skorzystają też media – dziennikarze, vlogerzy, streamerzy. Jak ma to dokładnie działać? Podczas akredytacji pracownik mediów będzie musiał tylko podać swój numer telefonu, a Orange automatycznie włączy go do prywatnej sieci, bezpiecznej i pozbawionej opóźnień sygnału. Do korzystania z tej usługi nie będą potrzebne żadne dodatkowe urządzenia, można do tego celu użyć własnego smartfonu czy jakiegokolwiek innego urządzenia z kartą SIM.

Streamerzy czy vlogerzy będą dzięki temu mogli na żywo transmitować wydarzenia sportowe lub błyskawicznie wysyłać nagrane relacje wideo. Wydzielona sieć 5G dostępna będzie jako usługa dla akredytowanych dziennikarzy bez dodatkowych kosztów. Operator przewiduje, że łącznie Igrzyska relacjonować będzie 20 tys. dziennikarzy.

Skorzystają też kibice

Orange nie zapomniał też o kibicach. Operator tak wzmocnił swoją sieć 4G i 5G, by każdy jej użytkownik, śledzący rozgrywki na mieszczącym ponad 80 tys. miejsc Stade de France miał gwarantowany transfer danych o prędkości do 20 Mb/s, co pozwoli na swobodne korzystanie z internetu, a także przesyłanie treści do mediów społecznościowych. Nie jest to prosta operacja, bo stadiony podczas wielkich wydarzeń sportowych narażone są na przeciążenie sieci, a transfer danych spada do poziomów krytycznych.

