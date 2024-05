Metawersum Orange Polska podbija Paryż na Viva Technology 2024

Orange Business Metaverse poszedł w świat. Po pierwszej prezentacji w Orange 5G Lab w Warszawie rozwiązanie doczekało się międzynarodowej premiery na największym europejskim wydarzeniu skupionym wokół technologicznych innowacji – Viva Technology 2024.

Odbywające się w Paryżu od 2016 roku Viva Technology to targi przyciągające startupy, firmy technologiczne, ale także dużych graczy ze świata IT i ICT, z branży motoryzacyjnej, a nawet lotniczej, a także operatorów telekomunikacyjnych jak Grupa Orange. Wraz z Orange Polska mieliśmy okazję uczestniczyć w Viva Technology 2024.

Orange Business Metaverse w Paryżu

Zamiast tradycyjnych spotkań biznesowych i prezentacji na slajdach, zabierzmy klientów do metawersum – to w skrócie główna idea Orange Business Metaverse. Pomarańczowy operator ma duże portfolio usług skierowanych do firm i samorządów obejmujące sieci kampusowe 5G, rozwiązania dla Przemysłu 4.0 czy szereg kompleksowych usług smart city dla polskich miast. Jak to najlepiej pokazać, zwłaszcza osobom, które nie śledzą na bieżąco nowinek technologicznych? Wystarczą gogle VR, dobre połączenie sieciowe i można zanurzyć się w wirtualnym świecie.

Orange Business Metaverse to wirtualna przestrzeń, w której operator umieścił interaktywne prezentacje swoich najważniejszych usług i rozwiązań technologicznych skierowanych do odbiorców B2B. Pierwsza prezentacja OBM odbyła się w maju w Warszawie, a na Viva Technology 2024 rozwiązanie miało swoją międzynarodową premierę.

Jak więc wygląda to w praktyce? Orange Business Metaverse przenosi do wirtualnego świata, gdzie potencjalni klienci mogą poznać zalety usług z nieosiągalnym w inny sposób realizmem. Weźmy inteligentne przejścia dla pieszych Smart crossing. Po zanurzeniu się w pomarańczowym metawersum stajemy tuż przy pasach obudowanych inteligentnymi czujnikami i lampami. Widzimy przejeżdżające pojazdy i przechodnia, który chce wejść na zebrę oraz to, jak zareaguje inteligentna sygnalizacja i zmieniające się w zależności oświetlenie systemu Smart crossing. Dzięki VR realizm jest tak duży, że czujemy się jak w prawdziwym świecie.

To nie tylko przejścia dla pieszych. W analogiczny sposób można spojrzeć na cale miasto objęte rozwiązaniami smart city, a także samodzielnie sterować jego komponentami – na przykład zarządzać oświetleniem w jego poszczególnych częściach.

Orange Business Metaverse podobnie zabierze nas do fabryki objętej zasięgiem sieci kampusowej 5G. Poznajemy szczegółową budowę sieci, wykorzystane komponenty, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie całego zakładu produkcyjnego. Widzimy jaki zasięg daje na rozległym terenie Wi-Fi (słaby), a jak w praktyce sprawdza się 5G, gwarantujące duży zasięg na kluczowych obszarach obiektu. Możemy przetestować wykorzystanie dronów i robotów.

Przewagą metawersum nad tradycyjnymi prezentacjami jest nie tylko poczucie realizmu, ale też ogromny poziom zaangażowania. Jest efekt wow, jest trochę zabawy jak w grze VR, jest element edukacyjny, a suche opisy i slajdy nabierają życia dzięki wirtualnej rzeczywistości. To duża zmiana w świecie biznesu.

Z Orange Business Metaverse wiąże się jeszcze kilka interesujących rzeczy. Po pierwsze jest to rozwiązanie stworzone przez Polaków – nad jego opracowaniem operator współpracował z dostawcą technologii VR/AR, warszawską spółką Connected Realities. Po pierwszej prezentacji w Polsce rozwiązanie Orange Business Metaverse trafiło na paryskie targi, a o jego zaletach mogli przekonać się uczestnicy imprezy z całej Europy. Polski projekt został doceniony przez centralę Grupy Orange, a Connected Realities było jedyną firmą z naszego kraju prezentującą swoje stoisko na Viva Technology 2024. Niewykluczone, że opracowane przez Polaków Orange Business Metaverse stanie się standardem w całej grupie Orange, także w innych krajach.

W grupie Orange biznesowe metawersum jest rozwiązaniem unikatowym, chociaż w Hiszpanii powstał podobny projekt, ale tworzony z myślą o rynku konsumenckim. Orange España już dwa lata temu otworzył dla klientów wirtualny salon, gdzie można zapoznać się z ofertą operatora i obejrzeć na przykład dostępne tam smartfony. To ciekawy pomysł, ale z ograniczonym potencjałem. Ilu z klientów ma bowiem gogle VR, pozwalające w ten sposób zajrzeć do salonu sprzedaży operatora...? Alternatywą są odwiedziny na komputerze z grafiką w 2D, ale nie ma wtedy elementu immersji.

Dobry czas na metawersum w biznesie

Na rozwiązania takie jak Orange Business Metaverse warto spojrzeć w szerszym kontekście. Pomysł na wykorzystanie VR, zaprezentowany przez pomarańczowego operatora jest unikatowy w skali międzynarodowej i wskazuje na nowe kierunki rozwoju praktycznego wykorzystania VR. O ile konsumenckie metawersum napotyka na granicę dostępności, bo gogle VR wciąż są mało popularne ze względu na barierę cenową, to w biznesie jest to ciekawa alternatywa dla nudnych spotkań z prezentacjami w Power Poincie, gdzie trudno uzyskać o pełne zaangażowanie. Podobne rozwiązania, jak Orange Business Metaverse, mogą stać się w przyszłości nowym standardem w relacjach B2B.

Atutem Orange Business Metaverse jest też prostota. Do prezentacji wystarczy zestaw gogli VR (w tym przypadku Meta Quest 3) z załadowaną do pamięci treścią. Połączenie sieciowe jest potrzebne do wzajemnej komunikacji w trakcie prezentacji, a jeżeli brakuje prędkości gwarantującej minimalne opóźnienie, Orange montuje routery 5G, zestawiając własną sieć.

Andrzej Horoch, założyciel i szef Connected Realities, zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt wykorzystania metawersum w biznesie. Jeszcze dwa lata temu klienci korporacyjni z rezerwą podchodzili do VR, a podczas spotkań trudno ich było namówić na założenie gogli. Ludzie biznesu nie traktowali tego narzędzia poważnie. Od tego czasu sporo się jednak zmieniło, a dziś menedżerowie chętnie pokazują się w okularach VR na LinkedIn, podkreślając swoje otwarcie na nowe technologie.

Każda technologia ma swoje cykle i jesteśmy w bardzo dobrym momencie, bo gdzieś to już zaczyna być traktowane jako narzędzie, którym można osiągnąć cele biznesowe

– przekonuje Andrzej Horoch.

Connected Realities współpracuje w podobnych projektach także z innymi dużymi firmami. Dla działającego w Polsce niemieckiego producenta Miele przygotowany został program treningowy VR dla pracowników, którzy dzięki podobnemu narzędziu mogą łatwo opanować podstawy montażu urządzeń na linii fabrycznej. W tym przypadku również interaktywne funkcje stwarzają dodatkowe możliwości, a pracownik może przejść szkolenie w wirtualnym środowisku dokładnie odzwierciedlającym jego stanowisko robocze.

