Orange Polska ma własne metaverse. Skorzystają klienci biznesowi

Orange Polska pokazał swoje własne rozwiązanie typu metaverse do prezentacji zaawansowanych rozwiązań dla biznesu, takich jak Smart City czy sieci kampusowe 5G. Wszystko to będzie można zobaczyć w dowolnym miejscu z użyciem gogli VR.

Orange Business Metaverse to środowisko metawersalne, w którym Orange Polska zamierza prezentować klientom biznesowym takie usługi, jak Smart City czy sieci kampusowe 5G. Stworzona w tym celu wirtualna i interaktywna przestrzeń ma w angażujący sposób pokazać działanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań w dowolnym miejscu, z użyciem gogli VR. Pomarańczowy operator chce także dostarczać rozwiązania i projekty metaverse dla firm wspólnie z BlueSoft i Integrated Solutions, spółkami z Grupy Orange.

Z punktu widzenia rynku biznesowego metaverse to silnie rozwijający się trend. Jako Grupa Orange Polska jesteśmy od lat zaufanym partnerem przedsiębiorstw, firm, instytucji i miast w Polsce w ich cyfrowej transformacji oraz jednym z liderów rynku ICT. Metaverse wpisuje się w ciągłe doskonalenie doświadczeń klientów biznesowych i dlatego jest dla nas jednym z kluczowych elementów do realizacji tego celu. Dziś zaczynamy korzystać z rozwiązania metawersalnego stworzonego do prezentowania własnych zaawansowanych rozwiązań dla biznesu. Jesteśmy także gotowi, by wykorzystać tę technologię i rozwijać kompetencje w ramach spółek Grupy Orange Polska, aby projektować i budować tego typu rozwiązania dla innych firm, korporacji i szeroko rozumianego Przemysłu 4.0.

– powiedziała Bożena Leśniewska, wiceprezes Orange Polska ds. Rynku Biznesowego

Jak podaje Orange Polska, technologia metaverse umożliwia między innymi realizację wirtualnych spotkań, prezentacji i szkoleń w bardziej angażującej i interakcyjnej formie niż tradycyjne metody, a także budować cyfrowe bliźniaki (ang. digital twins) przestrzeni. To wprost przekłada się na poprawę efektywności i optymalizację kluczowych procesów biznesowych.

Metaverse może pomóc firmom docierać do klientów i partnerów z całego świata, dzięki czemu firmy mogą osiągać większy zasięg i skalowalność swoich działań biznesowych. Metaverse może w końcu stać się kolejnym etapem ewolucji Internetu i zmienić sposób, w jaki ludzie korzystają z sieci. Zamiast pasywnego przeglądania treści, użytkownicy mogą aktywnie uczestniczyć w wirtualnych środowiskach. To również daje nowe możliwości firmom.

Raport McKinsey & Company "Value Creation in the Metaverse" z 2022 roku podaje, że telekomunikacja jest jedną z branż, które wyniosą największe korzyści z metaverse. Z kolei według firmy Meta, wartość samego tylko polskiego rynku metaverse będzie w 2035 roku wynosić 10 miliardów dolarów.

Orange Polska zamierza wykorzystać technologię metaverse również do nawiązywania partnerstw i współpracy z innymi firmami. Chodzi o dostawców treści oraz rozwiązań i zastosowań metawersowych czy producentów sprzętu VR. Tego typu specjalistyczne partnerstwo z Connected Realities (dostawca rozwiązań VR/AR i metaverse) powstało rozwiązanie Orange Business Metaverse.

Aby umówić się na spotkanie w przestrzeni metawersalnej Orange Polska, wystarczy wypełnić formularz dostępny pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange