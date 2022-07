Telekomy wyprzedają infrastrukturę, czyli najem lepszy od własności

Operatorzy sieci Play i Plus zdecydowali się na sprzedaż infrastruktury telekomunikacyjnej (wież i masztów BTS) firmie Cellnex. Na podobny krok zdecydowały się też największe telekomy w Europie, a z trendu tego wyłamał się tylko Orange. Niektórzy uważają, że w połączeniu z rosnącą inflacją niesie to ryzyko dla użytkowników, w postaci wzrostu cen.

BT, Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefónica i Vodafone to szóstka największych operatorów telefonii komórkowej w Europie. Wszystkie one, z wyjątkiem Pomarańczowych, oddały kontrolę (w całości lub częściowo) nad swoimi wieżami telekomunikacyjnymi zewnętrznym podmiotom, na przykład znanej również w Polsce firmie Cellnex. Orange, który przeniósł swoją infrastrukturę do wydzielonej firmy o nazwie Totem, zachował nad nią pełną kontrole.

Operator Firma wieżowa Liczba BTS-ów Kraje Zachowane udziały BT MBNL 14000 Wielka Brytania 50,0% Deutsche Telekom GD Towers 40000 Niemcy, Austria 49,0% Orange Totem 26882 Francja, Hiszpania 100% Telecom Italia Inwit 23000 Włochy 15,4% Telefónica Telxius Towers 30722 Argentyna, Brazylia, Chile, Hiszpania, Niemcy, Peru 0% Vodafone Vantage Towers 82000 Czechy, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 81,7%



Sprzedaż wież a wzrost kosztów

Świat boryka się z kryzysem wywołanym między innymi wojną w Ukrainie. W Polsce, ale nie tylko, inflacja wzrosła do niespotykanego od wielu lat poziomu, co wpływa między innymi na koszty działania spółek zarządzających infrastrukturą telekomunikacyjną operatorów telefonii komórkowej. Jak możemy przeczytać w ciekawym artykule na łamach serwisu LightReading, głównym zagrożeniem jest dziś to, że opłaty najmu wież rosną, ponieważ firmy typu towercos i private equity wymagają więcej od swoich najemców. Jak powiedział na początku 2021 roku proszący o anonimowość informator związany branżą telekomunikacyjną,

najpierw dostajesz dobre pieniądze na sprzedaż wież radiowych. A potem? Potem trzeba je wynająć z powrotem, a czynsze stale rosną.

Później zaczęły się problemy z łańcuchami dostaw, rosnącą inflacją i coraz wyższymi stopami procentowymi. Miało to swój wpływ również na dzierżawę wież BTS przez telekomy. Jak informuje agencja Moody's w swoim raporcie, koszty takiego najmu stanowią około 5% całkowitych kosztów operacyjnych u typowego europejskiego operatora. Mniej więcej tyle samo operatorzy wydają na energię.

Inflacja spowoduje również wzrost kosztów dzierżawy wież. Firmy, które sprzedały swoje wieże i podlegają umowom powiązanym z inflacją bez ograniczeń, prawdopodobnie będą odczuwać większą presję. Środowisko o wyższej inflacji może przetestować relacje między operatorami najemców a spółkami wieżowymi, które leżą u podstaw modelu wieżowego biznesu.

– czytamy w raporcie Moody's

Play i Plus uspokajają

W Polsce na sprzedaż BTS-ów zdecydowali się operatorzy sieci Play i Plus. Chcąc się dowiedzieć, jak opisany powyżej problem wygląda z ich punktu widzenia, wysłaliśmy do nich dwa pytania:

Czy w związku z rosnącą inflacją i, co za tym idzie, rosnącymi kosztami po stronie firm zarządzających infrastrukturą komórkową, nie obawiają się Państwo zwiększenia kosztów użytkowania sprzedanych nadajników?

Czy klienci nie muszą obawiać się wzrostu cen usług, wynikających pośrednio ze sprzedaży infrastruktury przez operatora?

Oto odpowiedzi, które otrzymaliśmy.

Przyjęty przez Play model funkcjonowania w obszarze infrastruktury opiera się na umowie typu lease-back, a 30 proc. udziałów w spółce, która jest właścicielem infrastruktury pasywnej wykorzystywanej przez Play, należy do Grupy iliad. Zapewnia nam to długofalowe, przewidywalne i stabilne warunki działalności, co pozwala się stale rozwijać i oferować najkorzystniejsze oferty dla naszych klientów. Natomiast rynek telekomunikacyjny jest rynkiem regulowanym, co uniemożliwia bezpośrednie i gwałtowne wzrosty cen kosztów obowiązujących kontraktów.

– napisała Ewa Sankowska-Sieniek z Play

Podjęta przez nas decyzja o zbyciu infrastruktury na rzecz Cellnex nie ma nic do rzeczy w stosunku do inflacji. A wręcz przeciwnie – liczymy, że rosnące z uwagi na inflację koszty utrzymania sieci mobilnej będą skłaniały właścicieli infrastruktury mobilnej (w tym Cellnex) do szybszej optymalizacji zasobów sieciowych po to, by efektywnie uzyskiwać oszczędności kosztowe.

– napisał Arkadiusz Majewski z Plusa

Z powyższych komentarzy wynika, że klienci sieci Play i Plus nie mają się czego obawiać.

Zobacz: Wieże telekomunikacyjne Plusa przejęte przez Cellnex, transakcja sfinalizowana

Zobacz: Cellnex finalizuje przejęcie od Iliad 7 tys. masztów Play

Ankieta Czy uważasz, że pozbywanie się infrastruktury telekomunikacyjnej (stacje bazowe) przez operatorów to dobry pomysł? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: lightreading.com, Play, Plus