Wieże telekomunikacyjne Polkomtelu przejęte przez Cellnex, transakcja sfinalizowana

Cellnex sfinalizował przejęcie firmy Polkomtel Infrastruktura, ogłoszone w lutym. Transakcja obejmuje inwestycję o wartości ok. 1,6 miliarda euro. W jej efekcie hiszpański operator przejmuje wieże telekomunikacyjne od Grupy Polsat Plus, a także infrastrukturę aktywną, czyli sprzęt do transmisji głosu i danych oraz światłowody do wieży.

Cellnex poinformował dziś o sfinalizowaniu transakcji z Grupą Polsat Plus dotyczącej nabycia 99,99% infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Polkomtel Infrastruktura. Polkomtel Infrastruktura obsługuje infrastrukturę pasywną grupy (ok. 7 tys. wież i lokalizacji) oraz infrastrukturę aktywną (ok. 37 tys. nośników radiowych obejmujących wszystkie pasma wykorzystywane przez 2G, 3G, 4G i 5G, ok. 11 300 km szkieletowej sieci światłowodowej i sieci dosyłowej do wież oraz ogólnokrajową sieć mikrofalowych łączy radiowych).

Umowa obejmuje inwestycję firmy Cellnex o wartości 1,6 miliarda euro (7,25 mld zł) oraz dodatkowy program związany z uruchomieniem ok. 1500 lokalizacji, a także inwestycje w sprzęt aktywny, głównie dla 5G, w wysokości ok. 600 milionów euro, w ciągu najbliższych 10 lat. Transakcja została sfinansowana z dostępnej gotówki.

Sieć rdzeniowa Polkomtelu wraz ze wszystkimi częstotliwościami służącymi do świadczenia klientom w Polsce usług w technologii 5G, jak również w technologiach 2G/3G/LTE pozostaje w posiadaniu Grupy Polsat Plus.

Celem współpracy z Cellnexem w zakresie dalszego rozwoju naszej sieci komórkowej jest umożliwienie jeszcze szybszego i bardziej ekonomicznego wdrażania nowoczesnych usług łączności dla naszych klientów

– mówi Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Grupa Polsat Plus zapewnia, że Polkomtel, jako operator sieci Plus, cały czas będzie dostarczał najwyższej jakości treści i usługi telekomunikacyjne swoim klientom indywidualnym, biznesowym oraz hurtowym.

Uważamy, że aktywne i pasywne współdzielenie sieci ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia łączności mobilnej w przyszłości i gracze mobilni muszą podążać w tym kierunku, aby zapewnić wysokiej jakości usługę dla użytkownika końcowego. Nasze partnerstwo z Cellnexem pozwala na zagęszczenie sieci lokalizacji wykorzystywanych przez naszych klientów, poprzez zastosowanie rozwiązań efektywnych kosztowo. Jako wiodący europejski dostawca infrastruktury telekomunikacyjnej, Cellnex będzie dążyć do optymalizacji inwestycji w sieć komórkową w Polsce z korzyścią dla naszych klientów i środowiska, w którym żyjemy

– przekonuje Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii, Cyfrowego Polsatu i Polkomtela



Cellnex Telecom to europejski operator bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej z portfolio około 129 tys. lokalizacji, z których około 91 000 już działa, a reszta jest w trakcie finalizacji lub planowanego wdrożenia do 2030 roku. Cellnex działa w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji oraz w Polsce.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Cellnex, Grupa Polsat Plus