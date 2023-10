Motorola ma 95 lat. Oto najważniejsze momenty z jej historii

Motorola świętuje swoje 95. urodziny. Taki jubileusz to dobra okazja do przypomnienia historii firmy oraz jej najważniejszych innowacji wprowadzonych na rynek.

Oddziaływanie na społęczeństwo

Historia Motoroli rozpoczęła się w 1928 roku, czyli niemal 100 lat temu. Do najbardziej wyróżniających się osiągnięć z poprzednich dziesięcioleci należy lądowanie Apollo 11 na Księżycu, kiedy to wykorzystano technologię radiową opracowaną przez inżynierów firmy Motorola do nawiązania łączności między Ziemią a Księżycem. Dzięi nim Neil Armstrong mógł przekazać światu swoje słynne słowa:

To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości.

Już po kilku latach Martin Cooper, były wiceprezes i dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Motorola, nawiązał pierwsze połączenie komórkowe, zapoczątkowując prawdziwą rewolucję w komunikacji. Dziś smartfony, a więc następcy pierwszej komórki Coopera, pozwalają nam wszystkim na nieograniczony kontakt ze znajomymi, członkami rodziny oraz współpracownikami w dowolnej chwili i miejscu. Można śmiało powiedzieć, że współczesny świat bez telefonii mobilnej wyglądałby zupełnie inaczej.

Oddziaływanie na kulturę

Na początku XXI wieku pojawił się RAZR V3, który zrewolucjonizował wzornictwo telefonów komórkowych. Dzięki jasnym kolorom oraz smukłej konstrukcji z klapką urządzenie to zyskało kultowy status nie tylko w świecie technologii, ale również w świecie mody. W 2019 roku Motorola wzięła sobie do serca potrzeby konsumentów dotyczące bardziej niezawodnej łączności i szybszego pobierania. Na podstawie tych obserwacji model Moto Z3 wraz z akcesorium 5G moto mod stał się pierwszym na świecie dostępnym w sprzedaży smartfonem łączącym się z siecią 5G. Od tego czasu priorytetem firmy Motorola jest upowszechnianie łączności 5G. W tym celu firma wprowadza funkcje 5G do modeli z podstawowej rodziny Moto G.

Transformacja technologii

W tym roku Motorola obchodzi też 10-lecie rodziny smartfonów Moto G, w której najnowsze rozwiązania mobilne są upowszechniane i dostępne dla jak najszerszego grona konsumentów. Moto G to smartfony, które w przystępnej cenie są w stanie oferować świetny design, szybkie ładowanie TurboPower, łączność 5G czy nowoczesne wyświetlacze OLED. Dzięki nim użytkownicy mogą zyskać dostęp do wielu innowacyjnych oraz dających komfort technologii, a to wszystko za nieduże pieniądze.

Podobną dynamikę wykazuje Motorola w rodzinie produktów Edge. W 2022 roku firma zapowiedziała swoje najsmuklejsze smartfony, pierwszą w branży matrycę aparatu głównego o rozdzielczości 200 Mpix (Model Edge 30 Ultra) oraz kolorystykę smartfonów przygotowaną w oparciu o partnerstwo z firmą PANTONE. Seria Edge popularyzuje również innowacyjne podejście do jakościowego wykończenia telefonu, szeroko wykorzystując takie materiały, jak wegańska skóra.

Motorola wprowadziła do swojej oferty w ostatnich latach nową generację składanych smartfonów serii RAZR. To odlegli następcy wspomnianego wcześniej modelu RAZR V3. Motorola RAZR 40 Ultra to najnowsze wcielenie legendarnej serii, oferująca między innymi największy i najbardziej funkcjonalny na rynku zewnętrzny wyświetlacz, który pozwala użytkownikowi korzystać z aplikacji mobilnych bez otwierania urządzenia. Kompaktowa konstrukcja wyróżnia się stylem, a urządzenie po złożeniu mieści się w zarówno w męskiej kieszeni, jak i w damskiej torebce. Jest też bardziej przystępny cenowo RAZR 40.

Nowe smartfony RAZR umożliwiają użytkownikom wyróżnianie się dzięki ikonicznemu designowi, który łączy technologię z modą. Z przeprowadzonej w tym roku przez firmę Motorola ankiety NPS wynika, że prawie 40% konsumentów wzięłoby pod uwagę składane urządzenie jako swój następny smartfon, a 20% nabywców nowego telefonu RAZR poprzednio używało urządzenia innej czołowej marki smartfonów.

Kolejne 95 lat innowacji

Motorola jest dumna ze swojej historii, koncentruje się na teraźniejszości, ale też spogląda w przyszłość. Takie podejście procentuje, ponieważ marka odnotowała wzrost na rynkach całego świata, szczególnie w przypadku rodzin produktów klasy premium i oferty dla firm. Wśród nich są usługi, rozwiązania i specjalne biznesowe wersje urządzeń, na przykład smartfon ThinkPhone by Motorola. Podstawą tych osiągnięć jest między innym współpraca z kultową marką laptopów ThinkPad, należącą do Lenovo.

Motorola rewolucjonizuje rynek, wprowadzając urządzenia klasy premium oraz zupełnie przełomowe w swojej klasie rozwiązania. Zgodnie z dążeniem Lenovo do oferowania wszystkim inteligentniejszych technologii zapewniamy konsumentom coraz więcej naprawdę innowacyjnych rozwiązań. To podejście się sprawdza. Spodziewamy się dwukrotnego powiększenia naszego biznesu w ciągu kolejnych trzech lat.

– powiedział Sergio Buniac, prezes firmy Motorola

Dążąc do tego celu, Motorola rozwija współpracę z Lenovo w obszarze B2B, także na nowych rynkach, i odkrywa nowe sposoby umocnienia marki oraz jej relacji z konsumentami. Ponadto firma zamierza wprowadzać innowacje związane z rozwojem urządzeń wspieranych sztuczną inteligencją (AI), a także zupełnie nowych formatów urządzeń (np. składanych lub rozwijanych) czy też zupełnie nowe funkcje oprogramowania oraz jeszcze wydajniejszą łączność. Dzięki tej strategii Motorola jest gotowa na kolejne 95 lat innowacji.

