ThinkPhone by Motorola – test. Smartfon z „atomowym” guzikiem

ThinkPad to legendarna marka laptopów, stworzona przez firmę IBM w 1990 roku i potem przejęta przez chińskie Lenovo. W jej rękach jest również Motorola, która stworzyła smartfon inspirowany większymi urządzeniami.

Motorola ThinkPhone, czy też raczej ThinkPhone by Motorola, to zgrabny smartfon, którego wodoodporna obudowa została wykonana ze szkła, włókien aramidowych oraz aluminium. Daje to urządzeniu oryginalny wygląd, który nawiązuje do laptopa ThinkPad X1 Carbon.

Ale wygląd czy świetna ergonomia to nie wszystko. To całkiem potężny smartfon, wyposażony w wydajne podzespoły, choć niezupełnie najnowsze. Dobrze wypada, przynajmniej na papierze, główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Dodajmy do tego prawie czysty system Android 13, pojemny akumulator oraz ładowanie bezprzewodowe, a uzyskamy smartfon niemal idealny.

Zalet jest tu więcej, są też i wady. Znajdziesz je w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (XT2309-2):

Obudowa z włókien aramidowych i aluminium, szkło Corning Gorilla Victus,

Wymiary: 158,76 x 74,38 x 8,26 mm, masa: 188,5 g,

Odporność na wodę i pyły, certyfikaty IP68 i MIL-STD-810H,

6,6-calowy wyświetlacz P-OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli (399 ppi), 144 Hz, HDR10+ czujnik oświetlenia,

Podekranowy optyczny czytnik linii papilarnych pod ekranem,

Głośniki stereo z Dolby Atmos,

Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (1 x Cortex-X2 @3,19 GHz + 3 x Cortex-A710 @2,75 GHz + 4 x Cortex-A510 @1,80 GHz), proces technologiczny 4 nm,

Grafika Adreno 730,

8 GB RAM-u (+ 2 GB pamięci wirtualnej), 256 GB pamięci masowej UFS 3.1 (229 GB dla użytkownika),

2 gniazdo na karty nanoSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/6 GHz), Bluetooth 5.3, NFC, GPS / GLONASS / Galileo, cyfrowy kompas, USB-C 3.1, USB OTG,

Główny aparat 50 Mpix (1/1,5", 1,0 µm), obiektyw z przysłoną f/1.8, multi-directional PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), lampa LED, filmy 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; drugi aparat 13 Mpix (piksele 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 120° z przysłoną f/2.2, autofocus, Macro Vision; trzeci aparat o rozdzielczości 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 32 Mpix (piksele 0,7 µm), obiektyw z przysłoną f/2.45, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 68 W oraz bezprzewodowe 15 W,

Android 13 (test na oprogramowaniu T1TBS33.32-8-9-4),

Cena: 4999 zł.

Zawartość pudełka

ThinkPhone by Motorola jest dostępny w jednym kolorze, czarnym. Urządzenie przyjechało do mnie w ekologicznym, pozbawionym plastiku kartonowym pudełku z nadrukami wykonanymi sojowym atramentem. Znalazłem w nim ładowarkę o mocy 68 W, przewód USB-C oraz metalową igłę do wysuwania tacki na karty nanoSIM. Do zestawu dołączona była również wielojęzyczna (także po polsku) krótka instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl