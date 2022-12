Microsoft zapłaci 278 mln zł kary. Naciągał użytkowników

Microsoft zapłaci 60 mln euro (ponad 278 mln zł) grzywny za nadużywanie systemu ciasteczek – orzekła francuska Komisja Ochrony Danych (CNIL).

W myśl RODO umieszczanie plików cookie bez wyraźnej zgody użytkownika jest działaniem niedozwolonym. Tak jednak, zdaniem francuskiej CNIL, zachował się Microsoft.

Konkretniej rzecz ujmując, chodzi o irlandzki oddział firmy, który to odpowiada za funkcjonowanie w Europie wyszukiwarki Bing. Jak ustalono, ciasteczka w tej właśnie usłudze deponowane były jeszcze przed wyświetleniem wymaganego monitu. Ostatecznie na spółkę nałożono 60 mln euro kary.

Nie pomogły tłumaczenia, że chodzi o dobro użytkownika

Microsoft, co ciekawe, próbował tłumaczyć się, że system działa w następujący sposób z uwagi na dobro użytkownika. Wyjaśnienie odrzucono.

Wedle relacji przedstawionej przez spółkę, obowiązkowe ciasteczka wykorzystywane miały być głównie do eliminowania reklam fałszywych. Audyt przeprowadzony w okresie od września 2021 roku do maja 2022 roku co prawda potwierdził, że wspomniane filtrowanie istnieje, ale prócz tego dochodzi do klasycznego profilowania pod normalnych reklamodawców.

Zauważmy, w styczniu kary za utrudnienia w kwestii odrzucania cookies zapłaciły też Meta oraz Alphabet, a więc kolejno właściciel Facebooka oraz Google. Również w tych przypadkach na pierwszym planie pojawiła się francuska CNIL. Anglojęzyczne media, takie jak THN, dopatrują się tu pewnej krucjaty.

Źródło zdjęć: HJBC / Shutterstock