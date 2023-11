Pajacyki: LuxMed rozsyła link do Allegro

Co ma wspólnego LuxMed z Allegro? Klienci tego pierwszego mogli się przekonać, że całkiem sporo. A wszystko przez jeden dosyć niefortunny link w wiadomości.

Niektórzy klienci Grupy Lux Med otrzymali dzisiaj wiadomość SMS z zaproszeniem na Dni Otwarte Ortodoncji Nakładkowej, które odbędą się w terminie od 20 do 30 listopada 2023 roku. W wiadomości jest też zachęta do zadzwonienia pod podany numer telefonu oraz link do klauzuli informacyjnej. Problem w tym, że ten link prowadzi zupełnie nie tam, gdzie powinien.

Kliknięcie w skrócony link https://tiny.pl/cnww lub wpisanie go w pasku adresu przeglądarki internetowej powoduje, że naszym oczom ukazuje się taki oto obrazek:

Tak, dobrze widzicie. To strona Archiwum Allegro z aukcją dotyczącą miedzianego chłodzenia grafiki (GeForce - ATI Radeon). Co taki sprzęt ma wspólnego z dbaniem o swoje uzębienie? Prawdopodobnie nic, chyba że osoba odpowiedzialna za przygotowanie wiadomości LuxMedu właśnie czegoś takiego poszukiwała i w schowku miała link do tego miejsca na platformie Allegro.

Ktoś w LuxMedzie zauważył swój błąd (lub został o nim poinformowany przez klienta/klientów) i dwie godziny później została wysłana wiadomość z właściwym linkiem do strony z klauzulą informacyjną, już w pełnej formie, bez skracania adresu.

Tym razem wysłany w pierwszej wiadomości link był zupełnie niegroźny, jednak wcale nie musiało tak być. Dzisiejsze wydarzenie, choć śmieszne, to kolejny przykład tego, że nie należy bezmyślnie klikać w linki otrzymane w wiadomościach, nawet jeśli ich nadawcą jest duża firma medyczna. W końcu pracownik przygotowujący wiadomość mógł mieć w schowku link do niebezpiecznej strony, która mogłaby zainfekować nasze urządzenie, a w konsekwencji doprowadzić do kradzieży naszych danych lub pieniędzy.

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com, Telepolis.pl, Allegro

Źródło tekstu: opracowanie własne