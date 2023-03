Policja ostrzega: nie klikaj w podejrzane linki, bo Cię okradną

Nowoczesne technologie ułatwiają życie nie tylko nam. Korzystają z nich również przestępcy, którzy chcą się wzbogacić naszym kosztem. Czasem wystarczy kliknąć w niewłaściwy link, by stracić wszystkie oszczędności z konta bankowego.

Oszuści nie próżnują i wymyślają coraz więcej sposobów na osiągniecie swojego celu. A tym na ogół jest wzbogacenie się naszym kosztem. Służyć do tego mogą na przykład przesyłane w fałszywej korespondencji e-mailowej czy SMS-owej linki do złośliwego oprogramowania, które ma pomóc przestępcom do uzyskania dostępu do naszych kont bankowych.

Cyberprzestępcy w swoim procederze najczęściej podszywają się pod firmy kurierskie czy dostawców mediów i wysyłają, w formie krótkich wiadomości SMS, wezwanie do natychmiastowej dopłaty niewielkiej kwoty. Jednocześnie jest tam groźba, że jeśli nie wpłacimy podanej kwoty, to nie dostaniemy paczki lub odetną nam prąd czy gaz.

W wiadomości jest oczywiście link, który prowadzi do strony, za pomocą której możemy dokonać "wymaganej" dopłaty. Ta jest oczywiście fałszywa, a jej jedynym celem jest uzyskanie loginu i hasła do bankowości internetowej, czy też innych danych, które przestępcy wykorzystają do pozbawienia nas oszczędności. Kliknięcie w podejrzany link może również doprowadzić do zainfekowania naszego urządzenia złośliwym oprogramowaniem, które pozwoli przestępcom mieć wgląd w to, co robimy na tym sprzęcie. To szczególnie niebezpieczne, jeśli za pomocą danego smartfonu czy komputera uzyskujemy dostęp do pieniędzy zgromadzonych na bankowym koncie.

Nie daj się okraść!

Każda wiadomość, w której ktoś żąda od nas jakiejkolwiek wpłaty pieniędzy i zawiera link, który ma to ułatwić, powinna spowodować "zapalenie się" czerwonej lamki w głowie. Jeśli wiadomość wzbudza nasze podejrzenie i nie jesteśmy przekonani co do jej autentyczności, zawsze możemy skontaktować się z przedstawicielami firm, które rzekomo miały nam taką wiadomość wysłać. Czujność należy zachować również w takcie dokonywania transakcji internetowych. Należy w szczególności zwracać uwagę na adresy stron, które służą do płacenia. Jeśli wyglądają dziwnie, inaczej niż zwykle, to mogą być podróbkami prawdziwych bankowych serwisów WWW.

Przed cyberoszustami można się zabezpieczyć między innymi stosując wymienione poniżej zasady bezpieczeństwa. Podczas transakcji internetowych warto pamiętać, by:

nie klikać w nieznane linki, szczególnie przesyłane w wiadomościach tekstowych od obcych osób,

dokładnie weryfikować, czy strona, do której zamierzamy się zalogować, należy do prawdziwej witryny bankowości internetowej,

nie udostępnić danych, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową, nie podawać haseł, PINu ani kodów dostępu,

nie instalować nieznanych aplikacji na telefonie,

sprawdzać podczas zakupów internetowych opinie o sprzedającym / kupującym,

nie zakładać kont na stronach internetowych wskazanych przez potencjalnych kupujących, gdzie rzekomo można zrealizować płatność,

zrezygnować z wykonania transakcji, jeśli nie jesteśmy czegoś pewni lub coś budzi nasze wątpliwości.

Policja apeluje o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów. Poświęcenie niewielkiej ilości czasu na zweryfikowanie, jaką transakcję mamy zaakceptować, może uratować nas przed utratą pieniędzy.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: policja.pl