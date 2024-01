Darmowe gry na iOS? Epic zapowiada powrót

Batalia sądowa między Epic Games Store i Apple ciągnie się już latami niczym "Moda na sukces". Pomimo trwającego konfliktu, gry Epic Games mogą ponownie zagościć na smartfonach klientów Apple. Według Tima Sweeneya proponowane rozwiązanie nadal nie jest do końca sprawiedliwe.

6 marca 2024 roku w życie wejdzie przyjęty jakiś czas temu akt o rynkach cyfrowych (DMA), który zmusi wielkie korporacje, w tym Apple, do zmiany dotychczasowych metod działania. Akt celuje przede wszystkim w monopolistyczne ruchy na rynku technologicznym. O tym, jaki dokładnie wpływ będzie miało nowe prawo na giganta z Cupertino, można przeczytać w naszym poprzednim artykule. Przypomnijmy jednak, że Apple będzie musiało umożliwić pobieranie aplikacji spoza App Store. To otwiera furtkę do powrotu Epic Games i ich kultowej gry Fortnite.

Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance.



They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive…