Galaxy S25 idzie jak świeże bułki. Samsung poprawił wynik o 2 miliony

Galaxy S25 przebija S24. Znamy liczby

Samsung może mówić o dużym sukcesie. Do końca czerwca 2025 roku firma sprzedała 20,22 miliona egzemplarzy smartfonów z serii Galaxy S25. To o 12,2% więcej niż osiągnęła seria Galaxy S24 w analogicznym okresie rok wcześniej. Różnica wynosi dokładnie 2,2 miliona sztuk.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na wzrost zapracowały wszystkie modele z rodziny S25. Największym procentowym wzrostem może pochwalić się podstawowy Galaxy S25, który poprawił swój wynik aż o 11,6% rok do roku.

Samsung Galaxy S25 15 opinii Samsung Galaxy S25 15 opinii Ekran 6.20" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Ultra wciąż na topie, ale Edge też robi robotę

Choć to podstawowy model zanotował największy skok procentowy, to Galaxy S25 Ultra nadal pozostaje najlepiej sprzedającym się wariantem. Samsung dostarczył o 640 tys. sztuk więcej tego modelu niż jego wcześniejszej generacji – to wzrost na poziomie 7,1%.

Samsung Galaxy S25 Ultra 51 opinii Samsung Galaxy S25 Ultra 51 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Warto też wspomnieć o nowości w ofercie, czyli modelu Galaxy S25 Edge. Choć pojawił się na rynku z opóźnieniem względem innych wariantów, w zaledwie jeden miesiąc sprzedał się w liczbie 650 tys. sztuk.

Samsung Galaxy S25 Edge 9 opinii Samsung Galaxy S25 Edge 9 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 3900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Również Samsung Galaxy S25+ sprzedawał się lepiej od poprzednika – o 7,5%.

Samsung Galaxy S25+ 0 opinii Samsung Galaxy S25+ 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Model Sprzedaż do końca czerwca

(w roku premiery) Zmiana rok do roku Seria Galaxy S25 Seria Galaxy S24 sztuk % Podstawowy 6,07 mln 5,44 mln +630 tys. +11,6% Plus 3,85 mln 3,58 mln +270 tys. +7,5% Ultra 9,64 mln 9,00 mln +640 tys. +7,1% Edge 0,65 mln - - - RAZEM (z Edge) 20,22 mln 18,02 mln +2,20 mln +12,2% Pokaż więcej

Galaxy S25 sukcesem, a to jeszcze nie koniec