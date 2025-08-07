Galaxy S25 idzie jak świeże bułki. Samsung poprawił wynik o 2 miliony
Tegoroczna seria flagowców Samsunga okazała się hitem sprzedażowym. Galaxy S25 sprzedają się znacznie lepiej od poprzedników, a konkretnych liczb nie trzeba już zgadywać.
Galaxy S25 przebija S24. Znamy liczby
Samsung może mówić o dużym sukcesie. Do końca czerwca 2025 roku firma sprzedała 20,22 miliona egzemplarzy smartfonów z serii Galaxy S25. To o 12,2% więcej niż osiągnęła seria Galaxy S24 w analogicznym okresie rok wcześniej. Różnica wynosi dokładnie 2,2 miliona sztuk.
Na wzrost zapracowały wszystkie modele z rodziny S25. Największym procentowym wzrostem może pochwalić się podstawowy Galaxy S25, który poprawił swój wynik aż o 11,6% rok do roku.
Ultra wciąż na topie, ale Edge też robi robotę
Choć to podstawowy model zanotował największy skok procentowy, to Galaxy S25 Ultra nadal pozostaje najlepiej sprzedającym się wariantem. Samsung dostarczył o 640 tys. sztuk więcej tego modelu niż jego wcześniejszej generacji – to wzrost na poziomie 7,1%.
Warto też wspomnieć o nowości w ofercie, czyli modelu Galaxy S25 Edge. Choć pojawił się na rynku z opóźnieniem względem innych wariantów, w zaledwie jeden miesiąc sprzedał się w liczbie 650 tys. sztuk.
Również Samsung Galaxy S25+ sprzedawał się lepiej od poprzednika – o 7,5%.
|Model
|Sprzedaż do końca czerwca
(w roku premiery)
|Zmiana rok do roku
|Seria Galaxy S25
|Seria Galaxy S24
|sztuk
|%
|Podstawowy
|6,07 mln
|5,44 mln
|+630 tys.
|+11,6%
|Plus
|3,85 mln
|3,58 mln
|+270 tys.
|+7,5%
|Ultra
|9,64 mln
|9,00 mln
|+640 tys.
|+7,1%
|Edge
|0,65 mln
|-
|-
|-
|RAZEM (z Edge)
|20,22 mln
|18,02 mln
|+2,20 mln
|+12,2%
Galaxy S25 sukcesem, a to jeszcze nie koniec
Dla Samsunga to bardzo dobra wiadomość. Seria Galaxy S24 nie była rozczarowaniem, ale Galaxy S25 pokazuje, że użytkownicy chętnie sięgają po nowości. Warto przypomnieć, że w sprzedaży są już również składane modele Galaxy Z Fold7 (nasz test), Galaxy Z Flip7 (nasz test) i Galaxy Z Flip7 FE (nasz test), które – według przecieków – również mają za sobą mocny start.
Przed koreańską firmą druga połowa roku, która może przynieść kolejne rekordy.