Sprzęt

Galaxy S25 idzie jak świeże bułki. Samsung poprawił wynik o 2 miliony

Tegoroczna seria flagowców Samsunga okazała się hitem sprzedażowym. Galaxy S25 sprzedają się znacznie lepiej od poprzedników, a konkretnych liczb nie trzeba już zgadywać.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:00
0
Galaxy S25 przebija S24. Znamy liczby

Samsung może mówić o dużym sukcesie. Do końca czerwca 2025 roku firma sprzedała 20,22 miliona egzemplarzy smartfonów z serii Galaxy S25. To o 12,2% więcej niż osiągnęła seria Galaxy S24 w analogicznym okresie rok wcześniej. Różnica wynosi dokładnie 2,2 miliona sztuk.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na wzrost zapracowały wszystkie modele z rodziny S25. Największym procentowym wzrostem może pochwalić się podstawowy Galaxy S25, który poprawił swój wynik aż o 11,6% rok do roku.

Samsung Galaxy S25
15 opinii
Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25
15 opinii
Ekran 6.20" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Ultra wciąż na topie, ale Edge też robi robotę

Choć to podstawowy model zanotował największy skok procentowy, to Galaxy S25 Ultra nadal pozostaje najlepiej sprzedającym się wariantem. Samsung dostarczył o 640 tys. sztuk więcej tego modelu niż jego wcześniejszej generacji – to wzrost na poziomie 7,1%.

Samsung Galaxy S25 Ultra
51 opinii
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra
51 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Galaxy S25 Ultra to wydajny sprzęt pełen AI, ale poczekam na następcę (test)

Warto też wspomnieć o nowości w ofercie, czyli modelu Galaxy S25 Edge. Choć pojawił się na rynku z opóźnieniem względem innych wariantów, w zaledwie jeden miesiąc sprzedał się w liczbie 650 tys. sztuk.

Samsung Galaxy S25 Edge
9 opinii
Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge
9 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 3900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Test Galaxy S25 Edge – cienki, elegancki i (prawie) kompletny

Również Samsung Galaxy S25+ sprzedawał się lepiej od poprzednika – o 7,5%.

Samsung Galaxy S25+
0 opinii
Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25+
0 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej
Model Sprzedaż do końca czerwca
(w roku premiery)		 Zmiana rok do roku
Seria Galaxy S25 Seria Galaxy S24 sztuk %
Podstawowy 6,07 mln 5,44 mln +630 tys. +11,6%
Plus 3,85 mln 3,58 mln +270 tys. +7,5%
Ultra 9,64 mln 9,00 mln +640 tys. +7,1%
Edge 0,65 mln - - -
RAZEM (z Edge) 20,22 mln 18,02 mln +2,20 mln +12,2%
Pokaż więcej

Galaxy S25 sukcesem, a to jeszcze nie koniec

Dla Samsunga to bardzo dobra wiadomość. Seria Galaxy S24 nie była rozczarowaniem, ale Galaxy S25 pokazuje, że użytkownicy chętnie sięgają po nowości. Warto przypomnieć, że w sprzedaży są już również składane modele Galaxy Z Fold7 (nasz test), Galaxy Z Flip7 (nasz test) i Galaxy Z Flip7 FE (nasz test), które – według przecieków – również mają za sobą mocny start.

Przed koreańską firmą druga połowa roku, która może przynieść kolejne rekordy.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: @IceUniverse / X, Android Headlines