Paczki z AliExpress w paczkomatach InPost. Kolejny kraj zyskuje

InPost ma potężnego partnera: AliExpress. Współpraca układa się doskonale i właśnie została poszerzona.

Odbieranie paczek w paczkomatach InPost jest szalenie wygodne, a przy okazji także ekologiczne. Automaty paczkowe pokochali nie tylko Polacy, o czym świadczy skuteczna ekspansja InPostu w Europie i poza nią. Nawet gigant sprzedaży międzynarodowej – AliExpress – nie przechodzi obok nich obojętnie.

InPost i AliExpress razem w Hiszpanii

Od 2019 roku Polacy mogą odbierać paczki z Chin w swoich ulubionych paczkomatach. Tę możliwość zyskają niebawem także Hiszpanie. Powiadomił o tym właśnie Rafał Brzoska na swoim profilu na LinkedIn.

Rozszerzenie współpracy z AliExpress na kolejny kraj to ważny krok dla rozwoju grupy InPost, ale przede wszystkim świetne ułatwienie życia dla mieszkających w Hiszpanii. Kupujący na chińskiej platformie zyskali możliwość odbioru swoich zakupów w 6 tysiącach automatów Paczkomat InPost i punktów PUDO (pick up drop off, czyli punkty z ludzką obsługą).

Brzoska podkreśla, że dzięki temu InPost przykłada się do budowy zrównoważonej sieci handlu elektronicznego. Kurierzy przejadą mniej kilometrów, co przekłada się na mniejsze zużycie energii (elektrycznej lub z paliwa), mniejszą emisję gazów cieplarnianych i mniej ruchu na drogach miast. Klienci zaś zyskują wolność wyboru – nie muszą już siedzieć w domu cały dzień w obawie, że miną się z kurierem. Przesyłki można odbierać na własnych warunkach, o dogodnej porze, często przy okazji załatwiania innych spraw.

