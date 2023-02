Fiberhost i INEA zapowiadają zmiany. Będą redukować

Operatorzy Fiberhost oraz INEA idą śladem dużych telekomów i wdrażają nowy plan dotyczący zrównoważonego rozwoju. Spółki zobowiązały się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat zredukują emisję gazów cieplarnianych o ponad 90%.

Fiberhost, operator otwartych sieci światłowodowych oraz INEA, dostawca usług światłowodowych przedstawiły nowy raport „We Care. All About People”. Spółki przedstawiają w nim swoje działania dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju czy cyberbezpieczeństwa. Operatorzy przedstawili także swoje plany na kolejne lata.

Celem operatorów jest redukcja emisji CO 2 przed rokiem 2040 aż o 94%, w stosunku do 2020 roku. Spółki przekonują, że już są pierwsze efekty ich nowego podejścia – w 2022 roku Fiberhost i INEA ograniczyły emisję gazów cieplarnianych o 59%.

Jak dokładnie operatorzy chcą ograniczyć emisję? Fiberhost i INEA tłumaczą, że nieprzerwanie od 2020 roku wymieniają swoją flotę pojazdów na modele hybrydowe. Ponadto operatorzy planują zakup elektrycznych aut osobowych oraz dostawczych. Docelowo na przestrzeni kolejnych lat, flota spółek będzie się składała w minimum 50% z samochodów elektrycznych.

Proekologiczne działania operatorów dotyczą też odpowiedniego gospodarowania zasobami w biurze. Firmy m.in. zbierają odpady biurowe w postaci tonerów, odpadów meblowych czy elektronicznych i przekazuje je do utylizacji uprawnionej firmie. Operatorzy wymienili też oświetlenie na oświetlenie LED. Są też działania w mniejszej skali. Dzięki akcji sadzenia drzew w okolicy siedziby firm przybyło także kilkadziesiąt drzew, które rocznie pochłoną 400 ton CO 2 .

Jeszcze więcej światłowodów

Raport nie zdradza, czy operatorzy zamierzają też wprowadzić nowe, obniżające emisję rozwiązania do swoich sieci światłowodowych – podczas ich budowy oraz eksploatacji.

Plany redukcji emisji nie wpłyną jednak na intensywność rozbudowy zasięgu internetu. W zasięgu Fiberhost pod koniec 2022 roku było 1,15 mln gospodarstw domowych, a do połowy 2023 roku spółka będzie docierać z otwartą siecią światłowodową do ponad 1,3 mln adresów.

Z kolei INEA pod koniec 2022 roku docierała ze swoimi usługami do blisko 310 tys. gospodarstw domowych, z czego ponad 200 tys. korzystało z internetu światłowodowego. Spółka rozpoczyna także współpracę z operatami hurtowymi i do 2025 roku zamierza docierać ze swoimi usługami do 6 mln adresów w całym kraju.

Pełna treść raportu:

Źródło zdjęć: Shutterstock