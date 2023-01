Światłowód Fiberhost dociera do ponad miliona adresów

Miniony rok był czasem dynamicznego rozwoju spółki Fiberhost. Na koniec 2022 roku w zasięgu sieci tego operatora znajdowało się 1,15 mln gospodarstw domowych. Jeszcze rok wcześniej było to 740 tysięcy, więc wzrost przekroczył 50%. W pierwszej połowie 2023 roku zasięg ten ma wzrosnąć do około 1,3 mln adresów.

Obecnie sieci Fiberhost obejmują ponad 8 tys. miejscowości w 8 województwach. Sieć spółki ma już ponad 50000 km długości, czyli wystarczyłaby na okrążenie Ziemi po równiku i zostałoby jeszcze około 10 tys. km.

Już ponad 100 dostawców podpisało z nami umowy na świadczenie usług detalicznych, dzięki czemu klienci indywidualni mogą wybrać dla siebie ofertę, zarówno od największych operatorów, jak i dostawców lokalnych. Wspólnie zmieniamy realia w Polsce, przyczyniając się do walki o włączenie cyfrowe jak największej liczby mieszkańców naszego kraju.

– powiedziała Marta Wojciechowska, Prezes Zarządu Fiberhost S.A.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 8% gospodarstw domowych w Polsce jest wykluczonych cyfrowo. Problem ten występuje najczęściej na obszarach wiejskich wśród osób powyżej 45. roku życia. Fiberhost, chcąc bliżej przyjrzeć się temu zjawisku, w październiku 2022 roku opublikował raport „Włączenie cyfrowe”, w którym zaprezentowano między innymi powody niekorzystania z Internetu. Wśród nich znalazły się takie kwestie, jak bariery finansowe, brak dostępu do infrastruktury czy brak kompetencji cyfrowych. Oprócz budowy sieci światłowodowej, operator ogranicza więc wykluczenie cyfrowe również poprzez organizację warsztatów z wykorzystania nowych technologii w ramach bezpłatnej Akademii Fiberhost.

Uzupełnieniem raportu było też zaprezentowanie kosztów, które ponoszą budujący infrastrukturę w obszarach wiejskich. W takich miejscach cena podłączenia jednego gospodarstwa domowego jest o ponad 500% wyższa niż w miastach.

Aby wesprzeć walkę z wykluczeniem cyfrowym w 2022 roku powołaliśmy Fundację Open Allies - pierwszą w Polsce sformalizowaną inicjatywę na rzecz otwartych sieci światłowodowych. W ramach Fundacji, wspólnie z innymi operatorami hurtowymi, promujemy hurtowy dostępu do sieci światłowodowych, ale także współdziałamy w zakresie ustawodawstwa oraz wspieramy rozwój sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych. W ramach działalności statutowej organizacja planuje podjąć również działania edukacyjne służące upowszechnieniu wiedzy w zakresie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności mających na celu rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa, włączając do e-świata te osoby, które w tym momencie, z różnych powodów, nie mają dostępu do Internetu.